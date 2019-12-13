Sky diventerà un operatore telefonico

Nelle ultime settimane le indiscrezioni non erano certo mancate, ma finalmente è stato lo stesso colosso a confermarle: Sky sogna in grande e oltre alla televisione ha intenzione di affermarsi anche nel campo della telefonia.

Nello specifico, come ha spiegato, nel corso di un evento dedicato ai primi 20 anni del Gambero Rosso, l’Amministratore Delegato della società di Pay Tv, Maximo Ibarra, Sky diventa operatore di telefonia anche in Italia.

Sky diventerà operatore di telefonia fissa e di Internet e offrirà quasi certamente una offerta “all inclusive“, con telefonia, Internet e contenuti premium inclusi.

Naturalmente lo farà usando la fibra ottica di Open Fiber, con la quale ha stretto un accordo oltre un anno e mezzo fa, mentre ancora non era trapelata nessuna indiscrezione del genere.

“Sky è l’hub delle case e delle famiglie italiane. È il luogo che permette a tutti di trovare i contenuti che desiderano. Noi siamo un’azienda multipiattaforma. Entreremo l’anno prossimo nel mondo della telefonia fissa e internet e diremo al cliente: non ti preoccupare, pensiamo a tutto noi. Così che il cliente dall’hub non debba uscire più” ha dichiarato il manager.

“Sono abbastanza nuovo in Sky come AD, ma non come cliente. Definirla solo una pay-tv è riduttivo. Sky fa cultura utilizzando un numero di contenuti incredibile. Copriamo una vastissima gamma di interessi ed è un aspetto fondamentale”, ha concluso poi Ibarra.