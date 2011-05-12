Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Sito Anonymous offline

Redazione Avatar

di Redazione

12/05/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il sito del gruppo di hacker Anonymous è stato attaccato ed infatti appare offline. Sembra essere atto di "colleghi" che a quanto pare credono nella loro colpevolezza per quanto riguarda il discorso di Sony e PSN, il gruppo però si è dichiarato innocente fin da subito e

questo potrebbe essere un motivo per cui si escluderebbero loro dall' attacco al Play Station Networl. Gli Anonymous, infatti, hanno sempre rivendicato i loro attacchi e quindi quello di dichiararsi innocenti anche se non lo sono andrebbe contro la loro etica.
Alcune voci non confermato fanno sapere che nelle mani dell' FBI di trova un database con tutti i dati degli utenti del gruppo, ma resta da vedere se si tratta della verità o no.


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Camino 2

Articolo Successivo

50enne controllava i pc degli amici

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022