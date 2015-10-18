Scuola Vega: corso CCNP Milano

Se siete alla ricerca di un corso CCNP Milano, quello proposto da Scuola Vega è quello che fa per voi. I perché sono molteplici, ma in primis si deve fare menzione alla garanzia data dal nome e dalla storia stessa dell’istituto. Scuola Vega, infatti, propone una serie molto interessante di corsi professionalizzanti e rilascia certificazioni molto ambite nel settore dei lavori tecnologici.

In questo caso, si tratta del corso CCNP che prepara a ricevere la certificazione cer. L’obiettivo primario del corso è quello di formare dei professionisti del settore, in grado di progettare e implementare reti LAN e WAN di alto livello, nonché di effettuare interventi di troubleshooting. Insomma, si tratta di un corso professionalizzante come pochi, rivolto a tutti coloro i quali vogliono diventare esperti del settore.

In particolare, il percorso didattico di questo corso si articola in 3 corsi distinti, che possono essere frequentati anche singolarmente e che danno l’accesso a tre rispettivi esami da affrontare. Il primo corso è quello di CCNP ROUTE, che dura 60 ore, il secondo è il CCNP SWITCH, che ha una durata di 50 ore e, infine, c’è il terzo che è il CCNP TSHOOT che, invece, dura 40 ore. Come detto, i tre diversi corsi sono frequentabili separatamente e danno accesso a tre esami, che sono il 300-101 ROUTE, il 300-115 SWITCH il 300-135 TSHOOT. Solo superando tutti e 3 gli esami, però, si riceve la certificazione CCNP Routing and Switching.

Tutti i corsi sono frequentabili sia in classe che online. Se, però, si pensa alle classiche lezioni online registrate ci si sbaglia di grosso. Scuola Vega, infatti, offre a tutti la possibilità di essere live in classe, proprio come se si fosse presenti tra i banchi. In questo modo, anche attraverso pc si può interagire con i docenti e i colleghi, in modo da apprendere il massimo possibile. I professori dei corsi, tra l’altro, sono tra i migliori in circolazione, proprio perché Scuola Vega ci tiene alla formazione e al completo soddisfacimento dei suoi corsisti.

Oltre a essere una garanzia di qualità, Scuola Vega è anche una garanzia per quel che concerne il risparmio. I tre corsi, infatti, hanno dei costi abbordabili a tutti ma, nel caso si abbiano delle difficoltà, si possono richiedere dei piani di rateizzazione. Disoccupati, inoccupati e persone a basso reddito possono, quindi, accedere alle varie agevolazioni previste dalla scuola, in modo tale da poter frequentare il corso e ricevere la certificazione senza problemi. Per tutte le informazioni in merito, basta contattare Scuola Vega e chiedere delucidazioni.