Script CD Visual Basic VBS

01/05/2011

TITOLO
Ecco uno script molto simpatico che una volta aperto apre da solo lo sportello del lettore cd.

set owmp = createobject ("wmplayer.ocx.7")
set colcdroms = owmp.cdromcollection
if colcdroms.count >= 1 then
for i =0 to colcdroms. count - 1
colcdroms.item(i).eject
colcdroms.item(i).eject
next ' cdrom
end if

Copiate e salvate nel blocco note con estensione .vbs (ad esempio cd.vbs)
