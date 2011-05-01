Script CD Visual Basic VBS
di Redazione
01/05/2011
Ecco uno script molto simpatico che una volta aperto apre da solo lo sportello del lettore cd.
set owmp = createobject ("wmplayer.ocx.7")
set colcdroms = owmp.cdromcollection
if colcdroms.count >= 1 then
for i =0 to colcdroms. count - 1
colcdroms.item(i).eject
colcdroms.item(i).eject
next ' cdrom
end if
Copiate e salvate nel blocco note con estensione .vbs (ad esempio cd.vbs)
Redazione