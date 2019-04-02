Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Schermi tv, dal tubo catodico agli OLED

Redazione Avatar

di Redazione

02/04/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
L’ultima generazione è cresciuta già con gli schermi Lcd e oggi anche per noi sono la normalità, ma già solo due decenni fa la realtà era ben differente: la maggior parte dei televisori era infatti a tubo catodico, o schermo CRT. Di cosa parliamo? Lo schermo a tubo catodico è sostanzialmente un tubo a raggi catodici nel quale, per formare le immagini, i fasci di elettroni sono convogliati su di una superficie fotosensibile frontale. Si trattava di televisori molto grossi ed ingombranti, soprattutto nello spessore, ecco perché a fine secolo sono stati progressivamente ed inesorabilmente soppiantati. Al contrario, il display a cristalli liquidi, l’ LCD appunto, dall'inglese Liquid Crystal Display, è un tipo di display che utilizza le proprietà di modulazione della luce dei cristalli liquidi. Più nello specifico, i televisori LCD utilizzano cristalli liquidi tra due piastre. Essi lavorano utilizzando un back-luce per illuminare milioni di piccoli pixel. Un transistore controlla ogni pixel, e ogni pixel ha un filtro di vetro polarizzato dietro. Questo filtro controlla la quantità di luce emessa dal pixel, producendo l'immagine vista sullo schermo. Oggi, per i televisori di fascia alta, anche l’LCD appare surclassato ed è stato sostituito dagli schermi OLED. OLED è l’acronimo di Organic Light Emitting Diodes (diodo organico ad emissione di luce), una nuova tecnologia a schermo piatto, costruita mettendo in serie diversi sottili strati organici fra due conduttori. I vantaggi rispetto a tutti i suoi predecessori sono innumerevoli: colori più brillanti e luminosità ai massimi livelli, contrasto elevatissimo fino a 1.000.000 a 1, angolo di visuale illimitato, tempi di risposta molto più rapidi, consumi ultra bassi e schermi di pochi mm di spessore.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Come gestire al meglio l’archivio ibrido

Articolo Successivo

Apple, di nuovo problemi con le tastiere dei suoi Mac

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022