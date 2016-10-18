Home Smartphone e Tablet Samsung, test in casa per le batterie esplosive del Note 7

Samsung, test in casa per le batterie esplosive del Note 7

di Redazione 18/10/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Clamoroso: sembra che le batterie che esplodono mandando in fumo il Note 7 erano testate dalla stessa Samsung. La notizia pubblicata dal Wall Street Journal è di quelle che un po’ fanno sorridere, un po’ indignano. Ma come? Per un dispositivo così costoso le batterie si testano in casa? Sicurezza o presunzione? In ogni modo che la Samsung faccia testare le batterie dei suoi telefoni a un laboratorio di sua proprietà è fuori da ogni regola. Gli altri produttori, grandi o piccoli che siano, fanno testare le batterie in uno dei ventotto laboratori certificati dall'organizzazione che rappresenta il settore delle comunicazioni mobili (Ctia). E questo non per eccesso di zelo, ma perché per vendere nei principali carrier Usa questo è un passaggio obbligato se si vuole assicurare la conformità delle batterie agli standard. “Samsung è l'unico costruttore che usa un laboratorio di sua proprietà per la certificazione Ctia, laboratorio che non aveva riscontrato problemi sulle batterie del Note 7”, questo è quanto si legge sul Wall Street Journal. E se la fiducia nel colosso sudcoreano dopo le continue “esplosioni” delle batterie del suo ultimo smartphone era venuta meno, adesso si può dire che è proprio crollata. Tanto è vero che secondo un’indagine condotta di recente da Branding che interessato circa 1000 utenti Samsung, fra quelli che hanno deciso di lasciare l’azienda, il 62% prenderà un altro diverso dispositivo Android, il 30% comprerà un iPhone e l’8% un Goolge Pixel.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp