Home Smartphone e Tablet Samsung, lo smartphone più amato dagli italiani

Samsung, lo smartphone più amato dagli italiani

di Redazione 03/10/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Gli smartphone Samsung, a quanto pare, sono davvero i più amati dagli italiani. I dati comscore MobiLens di eMarketer ci dicono che in Italia Samsung spopola. 4 utenti smartphone su 10 posseggono un dispositivo del colosso sudcoreano. Il secondo posto, ma a molti gradini più sotto, è di Apple che conquista il 17% del mercato italiano. Gli altri brand arrivano a una quota del 10%. C’è da sottolineare l’avanzata di Huawei, che sembra essere il brand preferito di quanti hanno acquistato uno smartphone o lo hanno cambiato a maggio 2016. Huawei al momento controlla una fetta pari all’8% del mercato. Non a caso fra i modelli più acquistati dagli utenti italiani c’è, infatti, il P8 lite di Huawei. Il 9% invece tocca a Nokia, brand che nel Belpaese continua ad avere molti fans. L’Italia si trova al quarto posto in Europa in quanto a diffusione dei telefonini intelligenti dopo Germania, Regno Unito e Francia. I possessori di smartphone entro quest’anno saranno 31 milioni. Il numero, sempre secondo eMarketer, è destinato a salire: nel prossimo anno arriverà a 33 milioni, l’incremento sarà del 6,4%. Fra i modelli più gettonati, ovviamente, troviamo anche iPhone 6S e 5S, che insieme all’iPhone 5 rappresentano l’11,5% dei modelli acquistati a maggio. Una percentuale leggermente più alta rispetto a quella che fanno registrare i primi tre modelli Samsung nella Top 9 i quali, in termini assoluti, sono gli smartphone più acquistati dai nuovi utenti.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp