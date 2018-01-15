Samsung Galaxy S9 specifiche tecniche ufficiali

è ad un mese di distanza dall'ufficialità, l'azienda ha confermato che il suo dispositivo di punta per il 2018 vedrà il lancio a MWC a febbraio. È improbabile che l'imminente presentazione abbia molte sorprese in serbo, visto che ormai le indiscrezioni sul nuovo Galaxy S9 e S9 Plus sono all'ordine del giorno già da molto tempo, ma proviamo a fare un resoconto totale delle specifiche tecniche del nuovo gioiellino di casa Samsung.- Display curvo QHD + 5.8in / 6.2in ​​Super AMOLED (570ppi / 529ppi) - Android 8.0 - Snapdragon 845 (USA) / Samsung Exynos (Regno Unito) - RAM da 4 GB / 6 GB RAM - 64 GB / 128 GB / 64 GB / 128 GB / 256 GB di archiviazione - Supporto Cat 18 LTE (velocità di download 1,2 Gbps) - Scanner per impronte digitali posteriore montato - Fotocamera Dual Pixel da 12 megapixel con OIS (f / 1.5, f / 2.4) / Telecamera posteriore doppia verticale - Assistente Bixby AI con pulsante dedicato - USB- C, jack per cuffie da 3,5 mm - Supporto di ricarica wireless - Resistenza all'acqua e alla polvere IP68 - Radio FM integrata - Docking station DeX aggiornatoSamsung ha confermato che i Galaxy S9 e l'S9 Plus verranno lanciati per l'MWC a febbraio e in tale contesto saranno anche pubbliche le date di rilascio del dispositivo sul mercato, date ovviamente ufficiali.

Prezzo Non ci sono ancora certezze sul prezzo delle due versioni di Galaxy, secondo theinquirer.net i costi dovrebbero aggirarsi sulle 689 sterline per la versione S9 e 779 sterline per la versione S9 Plus.

Le ultimissime indiscrezioni sono del 12 gennaio con una presunta confezione di vendita di Galaxy S9 trapelata online per gentile concessione di Weibo, rivelando tutte le caratteristiche del prossimo smartphone di punta di Samsung. Nessuna delle caratteristiche sarà probabilmente una sorpresa, si punta a un display Infinity da 5,8 pollici, una fotocamera posteriore da 12 MP Dual Pixel "super speed" con OIS, uno scanner per iris, supporto per la ricarica wireless e resistenza all'acqua e alla polvere IP68 .