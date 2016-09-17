Home Smartphone e Tablet Samsung Galaxy S8, lancio imminente?

Samsung Galaxy S8, lancio imminente?

di Redazione 17/09/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il Samsung Galaxy S8 potrebbe anticipare i tempi di presentazione. Col fallimento del lancio del Galaxy Note 7, dovuto ai ben noti problemi con la batteria, Samsung potrebbe decidere da un momento all'altro di anticipare i tempi di presentazione e commercializzazione di quello che dovrebbe essere il nuovissimo device, il Galaxy 8. I dirigenti Samsung si stanno dando da fare per cercare di mettere una toppa al fallimento del predecessore, e soprattutto affinché, in generale, il problema delle batterie non si ripresenti in maniera così drammatica. Il rischio di esplosione del Galaxy Note 7 ha, infatti, convinto l'azienda sudcoreana che era meglio ritirare il cellulare e pensare ad altro. Al momento i rumors cominciano a parlare sempre più insistentemente del Galaxy S8. Dovrebbero essere prodotte due versioni, la prima, SM-G950 con schermo da 5,1 pollici; la seconda, SM-G955, con schermo da 5,5 pollici. Ambedue montano un pannello super Amoled dual edge. Come processore, parliamo di uno Snapdragon 830 o Exynos 8895. Ci saranno 6 Gb di Ram e almeno 32 Gb di memoria flash. La porta sarà di tipo USB Type-C, e le telecamere posteriori da 13 Megapixel. Quella frontale sarà probabilmente da 8 Megapixel.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp