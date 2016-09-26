Radiotelescopio Fast, è operativo il più grande del mondo
di Redazione
26/09/2016
Fast, il più grande radiotelescopio è entrato in azione in Cina.Radiotelescopio in Cina i lavori di Fast, Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope, erano iniziati nel 2011 esattamente nel sud-ovest del Paese ossia nella zona montagnosa di Pingtang che si trova nella provincia di Guizhou. Per costruire quest’enorme macchina, sono stati dislocati tutti gli abitanti, circa diecimila, nel raggio di cinque chilometri. Il radiotelescopio, che ha un piatto del diametro di 500 metri, è stato completato a luglio 2016. In questi giorni c’è stata l’inaugurazione. Fast è nato per studiare la struttura delle galassie e la formazione delle stelle. Nessuna competizione con gli Stati Uniti. Fast dovrebbe dare una mano consistente a migliorare la comprensione delle origini e della formazione dell’universo. Tale impresa colossale è una dimostrazione di forza? I Cinesi vogliono fare concorrenza agli Stati Uniti? Secondo diversi scienziati, assolutamente no. Questo nuovo radiotelescopio, dicono gli esperti, serve a tutto il mondo e non è varato a scopi di concorrenza. Per studiare l’universo sono necessari, infatti, molti telescopi in diverse parti del globo, che coprano diverse parti del cielo. Il Fast, la cui superficie è equivalente a 30 campi di calcio, è costato 165 milioni di euro. Gli esperti sono convinti che grazie a questo mega telescopio si potranno anche individuare eventuali segnali di vita extraterrestre. Fast andrà a rimpiazzare il telescopio dell’osservatorio di Arecibo in Portorico, attualmente il radio telescopio con apertura maggiore.
Articolo Precedente
Assassin’s Creed, il nuovo gioco nemmeno nel 2017?
Articolo Successivo
Huawei e Tiscali, insieme per una nuova rete LTE
Redazione