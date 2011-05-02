PSN: Ultime novità per gli utenti

Dopo l' ultima conferenza Sony ha dichiarato che si impegnerà d' ora in avanti a proteggere tutti i dati (maggiormente le password) degli utenti. Ma non solo, ha introdotto numerose novità che vedremo sotto. Intanto c' è da dire che ha informato tutti gli utenti di PS3 e PSP della possibilità, quasi obbligatoria, di cambiare password per accedere al portale.





Comunque, la grande novità introdotta da Sony è il Welcome Back. Si tratta di un programma per rendere di nuovo piacevole il ritorno al gaming online. Questo è quanto ha dichiarato la scietà nipponica :



﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿"Sebbene non vi siano prove ad oggi che i dati delle carte di credito siano stati trafugati, il gruppo si impegna ad aiutare i propri utenti nella protezione dei dati personali"



Inoltre a tutti gli utenti sarà permesso scaricare nuovi file e avere un periodo gratis di 30 giorni nella versione Plus del PSN.



