Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

PSN: Ultime novità per gli utenti

Redazione Avatar

di Redazione

02/05/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Dopo l' ultima conferenza Sony ha dichiarato che si impegnerà d' ora in avanti a proteggere tutti i dati (maggiormente le password) degli utenti. Ma non solo, ha introdotto numerose novità che vedremo sotto. Intanto c' è da dire che ha informato tutti gli utenti di PS3 e PSP della possibilità, quasi obbligatoria, di cambiare password per accedere al portale.


Comunque, la grande novità introdotta da Sony è il Welcome Back. Si tratta di un programma per rendere di nuovo piacevole il ritorno al gaming online. Questo è quanto ha dichiarato la scietà nipponica :

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿"Sebbene non vi siano prove ad oggi che i dati delle carte di credito siano stati trafugati, il gruppo si impegna ad aiutare i propri utenti nella protezione dei dati personali"

Inoltre a tutti gli utenti sarà permesso scaricare nuovi file e avere un periodo gratis di 30 giorni nella versione Plus del PSN.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Sony: Nuovo attacco

Articolo Successivo

Truffe agli utenti online

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022