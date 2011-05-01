Loading...

PSN: ripristino a breve

Redazione Avatar

di Redazione

01/05/2011

Sony ha annunciato oggi il ripristino a breve e graduale del Play Staton Network hackerato giorni fa. Ha anche annunciato che sarà rafforzato e ci saranno contenuti da scaricare gratuitamente per gli utenti.
Il ripristino seguirà un ordine preciso :



  • Ripristino delle funzionalità di game-play su PlayStation 3 (PS3) e PSP (PlayStation Portable)
  • Ripristino dei giochi che necessitano di verifica online
  • Ripristino dell’accesso a Music Unlimited di Qriocity su PS3/PSP
  • Accesso alla gestione dell’account ed al reset della password
  • Accesso ai film affittati su PS3, PSP e MediaGo
  • Ripristino di PlayStation Home
  • Recupero della Friend List
  • Riavvio delle funzionalità di chat
