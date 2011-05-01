PSN: ripristino a breve

Sony ha annunciato oggi il ripristino a breve e graduale del Play Staton Network hackerato giorni fa. Ha anche annunciato che sarà rafforzato e ci saranno contenuti da scaricare gratuitamente per gli utenti.

Il ripristino seguirà un ordine preciso :









Ripristino delle funzionalità di game-play su PlayStation 3 (PS3) e PSP (PlayStation Portable)

Ripristino dei giochi che necessitano di verifica online

Ripristino dell’accesso a Music Unlimited di Qriocity su PS3/PSP

Accesso alla gestione dell’account ed al reset della password

Accesso ai film affittati su PS3, PSP e MediaGo

Ripristino di PlayStation Home

Recupero della Friend List

Riavvio delle funzionalità di chat