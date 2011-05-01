PSN: ripristino a breve
di Redazione
01/05/2011
Sony ha annunciato oggi il ripristino a breve e graduale del Play Staton Network hackerato giorni fa. Ha anche annunciato che sarà rafforzato e ci saranno contenuti da scaricare gratuitamente per gli utenti.
Il ripristino seguirà un ordine preciso :
- Ripristino delle funzionalità di game-play su PlayStation 3 (PS3) e PSP (PlayStation Portable)
- Ripristino dei giochi che necessitano di verifica online
- Ripristino dell’accesso a Music Unlimited di Qriocity su PS3/PSP
- Accesso alla gestione dell’account ed al reset della password
- Accesso ai film affittati su PS3, PSP e MediaGo
- Ripristino di PlayStation Home
- Recupero della Friend List
- Riavvio delle funzionalità di chat
