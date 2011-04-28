Loading...

Prompt Javascript

28/04/2011

TITOLO
Questa funziona attiva un pop up dove l' utente può digitare un testo qualsiasi, codice di esempio : prompt("domanda","risposta"); Il primo parametro identifica la domanda, il secondo l' eventuale risposta da inserire nella casella di input. L'utente potrà digitare il testo in tale casella e cliccare su "Ok" oppure su "Cancel". In quest'ultimo caso l'istruzione ritorna con un'informazione di tipo null.  Partite Streaming Per "registrare" ciò che l' utente digita è necessaria una variabile : <script> anni=prompt("Quanti anni hai?","riposta"); document.write("Hai " + anni); </script> In pratica se lo inserite in una pagina web e la aprite, vi chiederà "Quanti anni hai?" e sotto vedrete una casella di input dove digitare la risposta. Dato l' Ok, sulla pagina risulterà scritto "Hai (più la risposta che avete dato) "
