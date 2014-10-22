Programma gestionale per il magazzino: guida alla scelta
di Redazione
22/10/2014
Quando si è alla ricerca di un programma gestionale si sa che si deve assolutamente cercare il migliore in circolazione, onde evitare che si perda tempo con qualcosa di non valido e poco proficuo per quel che concerne la gestione dei vari processi di un’azienda, dall’amministrazione al magazzino. Bisogna essere al passo con i tempi e cercare di ottimizzare al massimo tutto: dal tempo ai processi produttivi e di vendita. Ecco perché, quindi, bisogna affidarsi a un sistema ERP di ultimissima generazione.
ERP: tutto quello che c’è da sapereIniziamo con il dire che l’acronimo ERP sta per Enterprise Resource Planning, che altro non significa che pianificazione delle risorse di impresa. In poche parole, ci si trova dinanzi a un software capace di gestire in maniera ottimale tutti i processi dell’azienda, dalle vendite agli acquisti, dal magazzino alla contabilità. Il tutto, ovviamente, in modo pratico, intuitivo e veloce. Oggi come oggi, l’organizzazione è tutto, soprattutto al fine di evitare gli sprechi. Fino a questo momento, o meglio sino alla nascita di questi software ERP, il problema principale delle aziende era la mancanza di comunicazione e interazione tra i vari settori di produzione e il magazzino. Se due reparti così importanti non comunicano tra di loro non si ha la possibilità di sapere quanti e quali prodotti sono ancora stockati e in attesa di vendita e, per questo motivo, si potrebbe tendere a produrre nuovamente dei beni che già sono presenti in magazzino. Tutto ciò non solo comporta un’enorme perdita di tempo, ma anche di denaro e materie prime, dato che tutta la merce prodotta in più potrebbe rimanere invenduta. Ecco, quindi, che i programmi gestionali per il magazzino (come ad esempio http://www.magia3.it/index.cfm/it/ ), tornano utilissimi a quelle aziende che vogliono ottimizzare tutti i loro processi e vogliono mettere in comunicazione settori che prima non si parlavano. Eliminando sprechi ed errori e usando un sistema di tale entità si va a rendere l’azienda il più efficiente possibile, in modo da soddisfare sempre le esigenze del mercato esterno in maniera anche abbastanza veloce.
I vantaggi dei programmi gestionaliEntriamo nel dettaglio e spieghiamo come funzionano questi sistemi ERP. Come detto, alla base di tutto c’è la necessità di comunicazione tra reparti e settori della stessa azienda. Le notizie riguardanti quest’ultima, quindi, verranno immesse in un unico database, accessibile da tutti i reparti dell’azienda attraverso un flusso continuo. Prima questo non accadeva e i risultati erano sotto gli occhi di tutti: sprechi ovunque e aziende in forte deficit. Con un flusso di notizie sempre disponibile, invece, si riesce a pianificare tutto in maniera perfetta, in modo da avere la situazione costantemente sotto controllo. Ovviamente, tutto questo non può essere affidato al primo impiegato che capita, ma l’azienda deve investire sulla formazione di un addetto che dovrà imparare come inserire tutti i dati nel software e come gestirlo. Del resto, se si finisce per combinare dei pasticci, tutti i benefici che potrebbero esserci svaniscono, perché poi arrivano nuovi problemi da risolvere. L’addetto incaricato al tutto dovrà seguire un corso di formazione, indispensabile per imparare a gestire un software di tale portata e poi dovrà insegnare a tutti i settori interessati cosa fare e come farlo. Del resto i vantaggi che comportano questi software gestionali sono talmente tanti che non si può rimanere indietro con i tempi: bisogna evolversi, mettere in comunicazione i settori, evitare gli sprechi e gestire tutto al meglio e questo lo si può fare solo grazie a questi programmi di ultima generazione. Per le aziende in difficoltà non sarà di certo la mano miracolosa che risolverà tutte le situazioni che non vanno, ma potrà essere un solido inizio per ricominciare a far respirare chi gestisce e chi ci lavora. Senza considerare che diventa tutto più semplice da gestire.
