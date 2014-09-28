Gli antifurti:supercomputer per la protezione della casa

I sistemi per rendere più sicuro il proprio negozio o la propria abitazione comprendono l’impiego di porte blindate, di grate alle finestre ma anche di sistemi di antintrusione. Gli antifurto rappresentano un sistema di protezione casa pratico, sicuro ed in grado di garantire ottimi risultati.

I sistemi di antifurto di ultima generazione sono dotati di una serie di funzioni molto avanzate che lo rendono un supercomputer. Infatti, oltre a garantire che nessun malintenzionato possa entrare in casa, sono in grado di rilevare eventuali allagamenti, fughe di gas ed incendi. Offrono quindi una

protezione casa

davvero completa ed utile per avere sempre sotto controllo ciò che accade; in molti casi i sistemi di antifurto sono impiegati anche per monitorare persone ammalate o con problemi, bambini e persino animali.

Inoltre, gli impianti di antifurto più recenti sono stati studiati e messi a punto affinchè non lancino falsi allarmi, generati per esempio da un animale o dalle foglie sospinte dal vento.

I sistemi di protezione casa sono così evoluti da possedere anche dei sistemi antipanico, utilissimi nei casi in cui si percepiscano dei rumori inspiegabili che potrebbero essere provocati da ladri e malintenzionati; un’altra opzione sempre più richiesta è quella di emergenza, indispensabile soprattutto per le persone in là con gli anni. La protezione della casa riguarda anche le aree esterne come parchi e giardini che possono essere tenuti sotto controllo senza nessun problema.

Grazie alla possibilità di gestire l’impianto di antifurto anche da remoto, si ha la possibilità di sapere, in qualsiasi momento, ciò che accade a casa utilizzando il proprio smartphone oppure una chiamata ai numeri che sono stati impostati. In commercio si trovano modelli di antifurto in grado di controllare il sistema di irrigazione del giardino di casa, di chiudere le finestre o di accendere delle luci anche se ci si trova molto lontani dalla propria abitazione; tutte queste funzioni contribuiscono a migliorare la vita rendendola più semplice anche per coloro che sono impossibilitati a muoversi.