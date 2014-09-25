Avanzano in Italia le professioni in modalità freelance
di Redazione
25/09/2014
I freelancer in Italia puntano tutto sulle professioni legate al computer e a internet. Tra le figure più cercate dalle aziende italiane per collaborazioni in freelance spiccano ovviamente i programmatori. Se hai studiato linguaggi informatici e sei professionista del settore, se sai costruire un sito web, se conosci perfettamente wordpress ed i suoi plug in, joombla e quanto altro possa rendere uno spazio web più umano e interessante puoi provare a lavorare in maniera indipendente anche se non hai la partita iva, infatti per chi non ha la partita iva si può lavorare con ritenuta d'acconto nei limiti previsti dalle norme vigenti. Se lavorare con il computer ed al computer è la tua passione se a colazione mastichi giga ed a pranzo consumi 1 mega, mentre per le feste scegli un tetra sei la persona giusta per avventurarti nel mondo dei freelancer italiani che si occupano di programmi e software. Una cosa è certa se ti fai un buon nome non resterai senza un progetto. Hai un tuo blog? Un tuo sito? Amplia la tua vetrina, impara a utilizzare i marketplace. In rete da qualche tempo si trova un marketplace nuovo: Addlance.com. Occhio lungo freelance! Quando un marketplace è nuovo è il momento giusto per iscriversi! Su Addlance puoi fare gratuitamente il tuo profilo, aggiornarlo, curarlo, coccolarlo e sopratutto puoi entrare in contatto con aziende che cercano lavoratori in freelance. Le aziende possono pubblicare progetti e a fine progetto, oltre che pagare il freelance, possono lasciare un feedback che sarà utile per la tua carriera freelancer. Più feedback positivi ottieni meglio è infatti le aziende si fidano dei commenti di altri imprenditori ed allora anche i tuoi ingaggi cresceranno. La maggior parte delle commesse di lavoro legate al mondo dei computer richiedono la collaborazione a progetto di freelancer ed in questo momento le aziende puntano moltissimo sull'informatizzazione e sopratutto sulla creazione di applicazioni o altro in grado di instaurare uno stretto rapporto con il cliente finale. Cosa aspetti fai della tua passione la tua professionalità, lanciati.
Articolo Precedente
Gli antifurti:supercomputer per la protezione della casa
Articolo Successivo
I nuovi computer e le centraline antifurto
Redazione