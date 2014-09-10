I nuovi computer e le centraline antifurto

Per proteggere al meglio la propria abitazione o il luogo di lavoro è indispensabile ricorrere a sistemi antintrusione di ultima generazione, ossia particolarmente sofisticati e quindi molto sicuri e di facile utilizzo. Le nuove centraline antifurto sono particolarmente prestanti e garantiscono la possibilità di essere controllate anche attraverso il proprio telefono cellulare. Una centralina antifurto evoluta offre la possibilità di essere utilizzata anche in ambiti molto vasti perché sono configurate in modo da poter essere facilmente ampliate. La tecnologia ha prodotto strumenti molto versatili che hanno un utilizzo sempre più ampio anche nella domotica. Una centralina antifurto evoluto può essere controllata da remoto; fra le varie operazioni che si possono eseguire anche l’inserimento di nuove zone o l’utilizzo delle mappe. Le centraline antifurto di ultima generazione sono molto comode perché si utilizzano attraverso delle icone il cui significato è facilmente intuibile e i comandi possono essere inviati anche attraverso il proprio smartphone. I modelli più innovativi sono, senza dubbio, quelli touch screen che hanno il vantaggio di poter essere azionate utilizzando direttamente lo schermo; le dimensioni e le caratteristiche dello schermo sono differenti in base ai modelli scelti. Una centralina antifurto evoluta è intuitiva ed è gradevole dal vedersi infatti, gli ultimi modelli tengono in considerazione anche l’aspetto estetico. Le centraline antifurto più moderne, oltre a potersi controllare dal telefono e tramite la rete, sono dotate di tecnologia intelligente e può essere attivata l’opzione per il risparmio energetico; esistono anche batterie con sistema antimanomissione e con allarme in caso di slaccio della corrente elettrica. Una centralina antintrusione evoluta consente di svolgere numerose operazioni direttamente dal menù principale; inoltre, sono dotate di un sistema speciale grazie al quale memorizzano gli avvenimenti in maniera sicura. I modelli più innovativi sono dotati di funzioni vocali molto pratiche grazie alle quali è possibile gestire un certo numero di operazioni. Una centralina antifurto evoluta , oltre ad essere senza fili cioè wireless, sono dotate di batteria tampone e di un combinatore telefonico sono dotate di una tecnologia completamente innovativa, grazie alla quale non possono subire i danni causati da interferenze. Inoltre, vengono applicati sistemi particolari grazie ai quali è impossibile sabotare l’impianto di antintrusione, anche quando questo non è attivo; alcuni modelli segnalano anche l’eventuale presenza di un guasto alle sirene, sia interne che esterne. Queste centraline sono dei computer molto potenti infatti, sono hanno una portata molto ampia che funziona anche in caso di avverse condizioni meteo e non può essere intercettata ; proprio per questo vengono criptate.