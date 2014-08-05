Le migliori estensioni VPN per Google Chrome

Le Virtual Private Networks, in breve VPN, servono a una varietà di scopi. Dal fornire accesso non filtrato ai contenuti su Internet ai benefici in termini di privacy e sicurezza per bypassare i blocchi ai servizi web bloccati nei vari Paesi, o anche per utilizzare servizi particolari, (ovviamente non illeciti) o magari per tool come Chatroulette, già disponibile per Android e iOS. A prescindere da come sono utilizzate, esse funzionano sempre allo stesso modo. Viene creata una connessione sicura dal computer locale a un server remoto gestito dalla società VPN. Da lì, vengono stabilite le connessioni a Internet. I flussi di traffico Internet passano tramite il server remoto affinché i servizi Internet comunichino direttamente tra loro, e non con il sistema locale. Sebbene ci siano modi per identificare le connessioni VPN, per esempio mantenendo un database di indirizzi IP conosciuti o utilizzando plugin per rilevare l'indirizzo IP sottostante, è difficile farlo se vengono prese precauzioni. Questa guida analizza le migliori estensioni che offrono servizi di VPN per il browser Chrome. L’appeal principale dell'utilizzo di un'estensione è che è facile da impostare. Solitamente basta installare l'estensione nel browser web per iniziare ad usarla. Potrebbe essere necessario attivarla, ma non sarà necessario aggiungere server o informazioni di autenticazione. D’altra parte, questo tipo di VPN funzionano solo per connessioni stabilite nel browser e non su tutto il sistema. ZenMate Bisogna inserire il proprio indirizzo email sulla pagina di benvenuto dopo l'installazione. L'estensione non funziona altrimenti. Una password viene generata automaticamente nella schermata successiva cma si può cambiare. Una volta fatto questo, l'estensione si attiva automaticamente ed è pronta per l'uso. Mostra l’icona di un piccolo scudo nella barra degli indirizzi di Chrome su cui è possibile fare clic su per visualizzare lo stato della connessione corrente. Qui si può anche cambiare la posizione del server VPN tra New York-Stati Uniti, Francoforte-Germania, Londra-Regno Unito, Zurigo-Svizzera o Kowloon-HongKong. Zenmate è gratuito e offre traffico illimitato ma, in futuro, la società prevede di introdurre account Pro a pagamento e da quel momento, verrà limitato il traffico dagli account gratuiti. Hola Better Internet Hola Unblocker è un'estensione gratuita per Chrome che utilizza un sistema leggermente diverso rispetto ad altri. La versione gratuita utilizza la larghezza di banda degli utenti connessi ad esso per alimentare il suo servizio. Questo funziona in modo simile ai download mediante torrent. Questo non può essere disabilitato, ma gli utenti possono iscriversi per diventare utenti Premium, in modo che da non essere utilizzati come peer per alimentare il servizio. Un account premium costa 5$ al mese o 3,75$ al mese con abbonamento annuale. Gli utenti free non devono necessariamente creare un account per utilizzare Hola Unblocker. Funziona automaticamente subito dopo l'installazione su Google Chrome. Un clic sull'icona nella barra degli indirizzi consente di visualizzare informazioni personalizzate. Se si è su un sito specifico, è possibile selezionare il server remoto da utilizzare per la connessione. DotVPN È necessario creare un account prima di poter iniziare a utilizzare il servizio. Per farlo, viene richiesto di inserire il nome, l’indirizzo email e una password. Un clic sull'icona mostra varie informazioni sul server remoto attualmente selezionato incluso il suo percorso. È possibile utilizzare il menu per passare a un altro server tra un totale di nove località diverse supportate, tra cui USA, Germania, UK, Francia, Giappone e Russia. Mentre il servizio iniziale è gratuito, il sito elenca solo piani di pagamento. Non c’è stata nessuna richiesta per l'aggiornamento a un piano di pagamento durante i test ma non è chiaro se gli utenti siano costretti a farlo a un certo momento. Queste tre estensioni aggiungono funzionalità di tipo VPN gratuito a Google Chrome e dovrebbero essere completamente sufficiente per la maggior parte degli utenti. Sebbene ci siano altre estensioni che promettono funzionalità simili, esse non funzionano bene o agiscono solo come proxy e non supportano siti web multimediali.