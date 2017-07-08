Portali online: i migliori strumenti per trovare prodotti e servizi
di Redazione
08/07/2017
Soprattutto nel corso degli ultimi anni, i portali online sono diventati sempre di più un punto di riferimento per quanto riguarda la ricerca di prodotti e servizi. La possibilità di raccogliere informazioni utili e di concludere l’acquisto direttamente sul web, infatti, si rivela vantaggiosa sotto diversi punti di vista. In primo luogo, i siti internet permettono di accedere a un ampio assortimento di prodotti; chi non ha la possibilità di recarsi in prima persona presso punti vendita specializzati, perciò, può senza dubbio approfittare di questa interessante opportunità. Gli shop online, in altre parole, permettono a tutti gli acquirenti di accedere con estrema facilità a qualsiasi tipo di articolo. I portali, al tempo stesso, offrono la possibilità di confrontare in tempo reale le proposte di tantissime aziende diverse. In questo modo, la scelta diventa molto più rapida e coinvolgente; al tempo stesso, aumenta in maniera significativa la possibilità di individuare la soluzione giusta e in linea con le proprie esigenze e aspettative. Ciò vale non solo per i prodotti, ma anche per i servizi. Tra i siti web di maggior successo, infatti, non mancano comparatori di volo e portali che consentono di prenotare camere d’albergo, appartamenti e altre strutture turistiche. Accanto a portali come eDreams e Booking, ovviamente, è impossibile non citare i siti web di e-commerce. Gli shop online, in particolar modo, offrono la possibilità di risparmiare sulla spesa senza rinunciare a un’elevata qualità del prodotto. A questo proposito, bisogna sottolineare come la possibilità di confrontare nello stesso momento centinaia di proposte diverse si traduca inevitabilmente in un risparmio economico. Ad accrescere ulteriormente la convenienza di questi portali sono anche gli sconti che vengono proposti periodicamente, soprattutto agli utenti più fedeli. Tra gli shop online più visitati, occorre senza dubbio annoverare Zalando e Amazon che può essere considerato quasi un simbolo del commercio elettronico. Non mancano ovviamente portali specializzati come Livingo specializzato nel settore dell’home living. I portali online, oltre a essere visitati per l’acquisto di prodotti e servizi, offrono la possibilità di mantenersi sempre aggiornati sulle novità del settore e di cogliere al volo le opportunità più interessanti. foto@Flickr
