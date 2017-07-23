Centralino telefonico VoIP di emergenza, arriva in Italia
TelcaVoIP International, da sempre particolarmente attenta nel prevedere e prevenire eventuali situazioni di emergenza nel campo delle telecomunicazioni presso le aziende o le pubbliche amministrazioni, porta finalmente anche in Italia una valida soluzione di disaster recovery real time per la telefonia IP-VoIP aziendale. TelcaVoIP International lancia anche in Italia la soluzione di disaster recovery o centralino telefonico di emergenza da affiancarsi a qualunque sistema di telecomunicazione Ip-Voip. Un sistema di emergenza che l'azienda moldava e inglese chiama "centralino paracadute". Si tratta infatti di una soluzione VoIP Cloud to Mobile che replica, tale e quale, il centralino telefonico aziendale utilizzando gli smartphone degli impiegati o utilizzatori in sostituzione del centralino telefonico aziendale che dovesse trovarsi per qualsiasi motivo inutilizzabile, sia per guasto hardware che per mancanza di connettività internet che ne precluda l'invio o la ricezione di chiamate VoIP. Gli smartphone che verranno adibiti ed utilizzati come interni del sistema di disaster recovery, prenderanno le stesse identiche caratteristiche di configurazione degli apparecchi telefonici interni del centralino telefonico aziendale. Stessa numerazione interna, stesse caratteristiche; riceveranno quindi le chiamate in ingresso, potranno trasferire le chiamate agli altri interni "mobile" proprio nello stesso modo abituale con cui si eseguiva l'operazione con il centralino aziendale. Potranno ovviamente anche eseguire chiamate in uscita, il tutto in modalità assolutamente trasparente e real-time senza necessità di alcun intervento da parte dell'operatore. La soluzione implementata da TelcaVoIP International è assolutamente unica, innovativa, scalabile, low cost, in quanto garantisce un servizio di emergenza e disaster recovery per la telefonia IP VoIP attivabile in tempo reale, andando ad azzerare alle aziende le problematiche derivanti dalla mancanza del servizio di telecomunicazione e telefonia aziendale. L'innovativo servizio di disaster recovery VOIP to Mobile, è gia stato adottato da alcune aziende italiane di caratura internazionale quali Boz-Imex Metal Exchange, Safe-bag Spa, Aviation Service Spa, Wrangler Footwear solo per citarne alcuni. [email protected]
