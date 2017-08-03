Inviare un fax da cellulare: ecco la soluzione ideale
di Redazione
03/08/2017
Il mese di agosto è cominciato e con esso è arrivato il caldo torrido ed afoso. L’Italia, infatti, è stata investita da un’ondata di alta pressione che ha fatto aumentare sensibilmente le temperature, con picchi che toccano i quaranta gradi centigradi. Fortunatamente, però, con il caldo sono in arrivo anche le meritate vacanze, da trascorrere nelle tante mete estive che offre la nostra nazione. Nonostante i giorni di vacanza siano sacri, ed è giusto trascorrerli in totale relax per ricaricare le batterie, è altrettanto corretto restare sul pezzo ed essere pronti ad affrontare eventuali problematiche, anche dalla spiaggia. Perché? Potrebbe capitare di avere l’urgenza di inviare un fax mentre si è in vacanza, magari addirittura in spiaggia. Come si può fare? Per fortuna la tecnologia ha ormai raggiunto livelli fino a qualche anno fa davvero impensabili. Le nuove tecnologie, infatti, permettono di inviare fax tramite il nostro amato smartphone, senza la necessità di dover possedere quell’apparecchio antico o dover pagare un 1 o 2 euro per faxare una pagina in uno dei tanti internet point. Immaginate la situazione: vi avvisano che vi è arrivata una raccomandata del vostro gestore di energia elettrica perché risulta non pagata l’ultima bolletta. Voi sapete di essere in regola con i pagamenti ma il gestore vuole comunque prova del pagamento effettuato. Copia cartacea non l’avete, avete pagato il bollettino tramite cellulare, per cui è necessario correre ai ripari in qualche modo, onde evitare problemi ben più seri (distacco della corrente elettrica per intenderci). Di e-mail neanche se ne parla, l’unica strada possibile è il fax, si avete capito bene, il caro e obsoleto fax. E’ questo lo strumento che ancora oggi assicura maggiore velocità nella risposta delle grandi aziende. A noi non spetta che adeguarci. Come possiamo fare per risolvere un problema del genere? Tutto molto semplice, basta scaricare un’app specifica che permette di inviare fax gratis direttamente dalla spiaggia.
La soluzione: scaricare eFaxeFax è uno dei servizi di fax online più conosciuti ed apprezzati. Per poter accedere in ogni momento ai servizi di eFax, è possibile scaricare l’applicazione connessa al sito https://it.efax.com. L’app è molto semplice da utilizzare, disponibile per i dispositivi iOS e Android, e consente di inviare e ricevere fax grazie ad una interfaccia semplice e intuitiva. Dopo aver scaricato l’app di eFax, bisogna procedere con la registrazione online inserendo i vostri dati personali, e dopo pochi minuti potrete inviare e ricevere fax direttamente sullo schermo del vostro smartphone. Per risolvere il problema di cui abbiamo parlato questo è il procedimento: la prima cosa da fare è quella di andare a reperire la ricevuta del pagamento effettuato sull’app della nostra banca o di bancoposta e fare un semplice screenshot che riporta tutti i dati della bolletta pagata. A questo punto si accede all’app eFax e si clicca su “invia fax”. Nel campo del destinatario ovviamente si inserirà il numero di fax della società energetica e come allegato inserirete lo screenshot effettuato qualche minuto prima. Nel giro di pochi minuti vi sarete tolti ogni pensiero e potrete tornare sulla vostra sdraio a prendere il sole ed a rilassarvi. Ci teniamo a precisare che per utilizzare eFax è necessaria la registrazione. Il primo mese di utilizzo è totalmente gratuito, ideale per chi deve inviare un singolo fax come nel nostro caso, mentre dopo 30 giorni si passa alla versione in abbonamento che costa 11 euro. Prezzo davvero irrisorio se confrontato con i costi del fax tradizionale, ma ideale soltanto per chi ne fa un uso continuativo nel tempo.
Articolo Precedente
WhatsApp si avvia verso i pagamenti online
Articolo Successivo
Centralino telefonico VoIP di emergenza, arriva in Italia
Redazione