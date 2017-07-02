Home Smartphone e Tablet Samsung Galaxy Note 7 Fan Edition da 610 dollari

di Redazione 02/07/2017

Samsung Electronics, proprio nella giornata di oggi, ha annunciato ufficialmente il Galaxy Note Fan Edition , una variante rinnovata del Galaxy Note 7, l'ultimo dispositivo della società è stato oggetto di diversi ritardi negli ultimi mesi e ha anche perso la sua ultima data di lancio che doveva essere ufficiale , anche se è ancora non è totalmente chiaro perché il produttore di elettronica di consumo con sede a Seoul si sia preso così tanto tempo per svelare la data ufficiale, con il Galaxy 8 appena dietro l'angolo. Indipendentemente da ciò, la variante rinnovata della sfortunata serie Galaxy Note 7 non prevede assolutamente di andare ad intaccare in maniera significativa le vendite del suo prossimo successore, Samsung infatti si è affrettata a confermare che solo 400.000 unità sono in programma per il retail. A differenza del dispositivo originale fornito con una batteria 3,500mAh, la batteria del nuovo Galaxy Note Fan Edition sarà da 3,200mAh, la variante rinnovata del Galaxy Note 7 sarà disponibile al prezzo di 699.600 won, che si traduce in poco più di 611 dollari al cambio odierno, non è ben chiaro se il telefono alla fine sarà lanciato effettivamente su tutti i mercati, fatto salvo per la sua capacità della batteria che Samsung ora riduce, il Galaxy Note Fan Edition è sempre lo stesso Galaxy Note 7 che ha ricevuto elogi dalla critica e dei consumatori allo stesso modo di quando è stato lanciato la scorsa estate. Abbiamo un pannello display Super AMOLED 5,7 pollici ed un "cuore" con un octa-core Samsung Exynos 8890 system-on-chip (SoC) e 4GB di RAM, oltre a 64GB di memoria interna espandibile fino a 256 GB tramite microSD. Il pannello posteriore del Galaxy Note Fan Edition ospita una fotocamera da 12 megapixel, con la sua lunetta superiore ed un sensore da 5 megapixel. Il dispositivo sarà disponibile in nero, blu, argento e oro, ognuno dei quali avrà lo stesso prezzo e presumibilmente dovrebbe essere disponibile in 100.000 unità ciascuno. Nessuna data di rilascio azienda è stata ancora fornita ufficialmente da Samsung, ma ulteriori dettagli sulla questione dovrebbero seguire a breve.

