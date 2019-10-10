PlayStation5 arriverà a Natale 2020

Attualmente sul mercato non mancano certo console di gioco performanti e capaci di accontentare i gusti proprio di tutti, anche dei più esigenti, ma si sa che per i giocatori le novità non sono mai abbastanza.

Ed ecco allora che è stata ufficializzata una gran bella novità: PlayStation5 vedrà presto la luce e arriverà sul mercato in occasione del Natale del prossimo anno.

Niente indiscrezioni poco affidabili circolanti in rete: è stata la stessa Sony ad annunciare che la sua prossima console si chiamerà PS5 e arriverà entro la fine del 2020.

Stando alle dichiarazioni di Jim Ryan, presidente di Sony Interactive Entertainment, uno degli obiettivi di PS5 è di portare il senso di coinvolgimento verso nuove vette e questo sarà reso possibile grazie a due novità: la vibrazione e nuovi pulsanti sui controller.

Nello specifico, la vibrazione, già presente dal lancio del primo DualShock, includerà un sistema aptico molto più versatile che permetterà di offrire feedback estremamente differenti a seconda di ciò che succede nel videogioco, mentre i due pulsanti L2 e R2 diventeranno di tipo adattivo.

Grazie a tale tecnologia, gli sviluppatori potranno prevedere una resistenza specifica da offrire ai due trigger così da garantire una sincronizzazione più realistica durante l'azione.

Per ora è stato svelato solo questo ma nel corso del prossimo anno sicuramente arriveranno nuove informazioni su PlayStation5.