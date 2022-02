Playstation Plus, quali sono i giochi gratuiti di febbraio

Sono stati annunciati i giochi di febbraio 2022 di PlayStation Plus, il servizio in abbonamento di Sony per gli utenti PlayStation.

PlayStation Plus, il servizio in abbonamento offerto da Sony ai possessori di PlayStation , permette di giocare ogni mese a determinati giochi gratuitamente o scontati, grazie al suo sistema di pagamento mensile.

Sony distribuirà gratuitamente 3 giochi diversi agli abbonati PlayStation Plus a febbraio .

I giochi di febbraio 2022 saranno disponibili il 1° febbraio. Se aggiungi giochi alla tua raccolta prima della data specificata, puoi giocare ai giochi purché tu disponga di un abbonamento PS Plus .

Quali sono i giochi gratuiti PS Plus di Febbraio 2022

Planet Coaster: Console Edition – PS5

EA Sports UFC 4 – PS4

L’assalto di Tiny Tina a Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure – PS4

Il servizio di abbonamento mensile di Sony è disponibile in tre diversi pacchetti.

