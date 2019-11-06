Phishing, insidiose truffe che spopolano in rete
di Redazione
06/11/2019
Quanti di voi, attraverso messaggi ed email, avete ricevuto offerte apparentemente allettanti, ma che in realtà nascondevano vere e proprie frodi o raggiri?
Praticamente tutti, e questo perchè in rete il fenomeno del pishing è sempre più diffuso e rischia di diventare una vera e propria piaga, soprattutto per i più ingenui e i meno accorti.
Di cosa si tratta esattamente?
Secondo la definizione più comune, il phishing è un tipo di truffa effettuata su Internet attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, fingendosi un ente affidabile, spesso persino istituzionale.
In pratica tutto comincia da un messaggio, ricevuto attraverso sms, messaggistica istantanea o mail, che si presenta come una notifica proveniente da una fonte attendibile per esempio una banca ma anche un amico.
II messaggio invita a collegarsi a un sito nella maggior parte dei casi molto simile a quello originale e a inserire alcune informazioni personali, che se però incautamente vengono inserite sono rubate ed usate per gli scopi più svariati e non certo leciti.
Naturalmente fondamentale è la prevenzione e piccoli e semplici accorgimenti come non aprire i link contenuti nelle mail non richieste, non aprire gli allegati delle mail sconosciute, proteggere le proprie password e non rivelarle a nessuno.
