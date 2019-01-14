Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Parigi, terribile esplosione ha coinvolto anche una giovane italiana

Redazione Avatar

di Redazione

14/01/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Più passano le ore e più ci si rende conto che le impressioni del prime momento non erano affatto “esagerate”, anzi: l’esplosione verificatasi nel quartiere Opera di Parigi è una vera tragedia, con un bilancio che continua ad aggravarsi. L’esplosione, fortissima e avvertita anche a notevole distanza, è avvenuta per una fuga di gas in un panificio nella rue de Trevise, non lontano dal teatro delle Folie Bergere. L'incendio è divampato nell'attività commerciale subito dopo la deflagrazione che ha mandato in frantumi i vetri degli edifici. La strada è ricoperta di vetri e macerie, finestre e vetrine di alcuni edifici e negozi sono state spazzate via. Il bilancio è già drammatico, con ben 4 vittime, due pompieri e due persone morte nell’esplosione, più oltre una trentina di feriti, alcuni anche in gravi condizioni. Tra i feriti anche una nostra connazionale, Angela Grignano di 24 anni. La giovane in un primo momento sembrava molto grave, poi per fortuna ha aperto gli occhi e pare abbia riconosciuto i suoi familiari, ma ora è la situazione della sua gamba a preoccupare. “È rimasta una sola arteria ad irrorare la zona sotto il polpaccio – ha spiegato all’Ansa il fratello -. Nonostante il lungo intervento chirurgico di ieri i medici non sono riusciti, per le gravissime lesioni all’arto, a ripristinare la circolazione sanguigna. E purtroppo dalla gamba martoriata, Angela continua a perdere sangue”.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Smartphone, registrato il maggior crollo dell’ultimo decennio

Articolo Successivo

Biella, rubato ad una mamma l’hard disk con le foto del figlio morto

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022