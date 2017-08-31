Open Day Master in Conduzione di Gruppi Esperienziali
di Redazione
31/08/2017
Venerdì 8 settembre scopriamo insieme la formazione esperienziale con Clever Coaching & Training Firenze, 30 agosto 2017 - Si terrà a Firenze la giornata dedicata alla formazione esperienziale condotta da Massimiliano Moscarda, CEO di Clever Coaching & Training ed Erika Cardeti, Senior Trainer. Nel corso dell’Open day, che si svolgerà dalle ore 9:30 alle 12:00 di venerdì 8 settembre presso la sede di Forward in Via B. Cennini 16, si parlerà di come progettare un intervento formativo esperienziale di successo. Saranno illustrate le attività esperienziali e sarà presentato il Master in Conduzione di Gruppi Esperienziali. Durante l’incontro si potrà toccare con mano l'approccio alla formazione oggetto delle lezioni del Master che partirà il 23 settembre 2017. La formazione esperienziale si differenzia dall’apprendimento tradizionale per l’utilizzo del gioco e delle metafore per sperimentare dinamiche del gruppo e del singolo. Grazie alla conduzione di un debriefing adeguato da parte dei docenti i partecipanti possono prendere consapevolezza dei loro punti di forza e delle aree di miglioramento e analizzando quanto accaduto durante l’esperienza è possibile fornire strumenti da applicare al contesto lavorativo. Il team building, gli esercizi di problem solving, l’outdoor training, rappresentano alcune delle attività di questo tipo di formazione. Proprio per il coinvolgimento diretto e attivo del partecipante e l’efficacia dell’approccio per l’apprendimento, sempre più aziende scelgono questa strada per formare i propri collaboratori, per far emergere peculiarità personali o per accrescere lo spirito di squadra. Organizzato da Clever Coaching & Training, azienda specializzata in formazione, l’Open day dell’8 settembre ha l’obiettivo di illustrare quest’approccio ed è destinato a responsabili delle risorse umane, conduttori di gruppi di lavoro, psicologi, formatori, insegnanti e neolaureati che desiderino intraprendere la carriera di formatore. “Il nostro approccio alla formazione è esperienziale, creativo e fortemente interattivo. Progettiamo percorsi su misura e accompagniamo le aziende nel processo di crescita, dall’analisi dei fabbisogni al follow-up sui risultati raggiunti” ha affermato Moscarda, che vanta un’esperienza pluriennale nel Training, in particolare sulla Formazione Manageriale, Formazione Esperienziale, Change Management e Comunicazione. Insieme a lui, l’8 settembre, la collega Erika Cardeti Psicologo-Psicoterapeuta-Analista Transazionale che utilizza da anni l’improvvisazione e la clownerie nella formazione esperienziale sulle competenze relazionali. I posti per partecipare all’evento sono limitati, pertanto è necessario affrettarsi e prenotare subito. La partecipazione è gratuita. Per ulteriori informazioni telefonare allo 055 219404 (interno 2). Per iscriversi recarsi al link www.eventbrite.it/e/biglietti-meet-greet-open-day-per-formatori-35988865666. fonte@comunicatistampa.net
Articolo Precedente
Vendite a domicilio: 820 milioni di euro!
Articolo Successivo
WhatsApp si avvia verso i pagamenti online
Redazione