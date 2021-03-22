OnePlus Watch, nuovo smartwatch mostrato in anteprima

Lo smartwatch OnePlus è già stato confermato e dovrebbe debuttare con la serie di telefoni OnePlus 9 il prossimo 23 marzo.

L'azienda è stata particolarmente trasparente ed ha pubblicato un teaser e persino foto reali con le nuove ammiraglie prima del lancio ufficiale, tra tutte è stata rivelata un'immaginedel primo smartwatch dell'azienda, ovvero il OnePlus Watch.

OnePlus in realtà non ha rivelato direttamente l'immagine ufficiale, ma è stata pubblicata da Lew, famoso YouTuber di Unbox Therapy attraverso Twitter. Tuttavia, ha taggato la pagina ufficiale di OnePlus nel suo post. L'azienda ha anche ridistribuito l'immagine.

Unbox Therapy potrebbe aver avuto il consenso di OnePlus per pubblicare un "piccolo" teaser prima del debutto. Ciò conferma lo screen fatto circolare. Il display utilizzato sembra essere un 2.5D e la tecnologia AMOLED, come previsto. Il cinturino standard nella foto ha un design 3D, simile alle onde del mare e sembra essere realizzato in silicone.

Allo stesso tempo, si può notare che la chiusura è realizzata da un meccanismo tipo fiocco. Ma la cosa più interessante è che OnePlus ha recentemente affermato che l'orologio non gira sotto Android Wear come si sarebbero aspettati tutti. Lo smartwatch offrirebbe una connettività senza interruzioni tra i dispositivi OnePlus, con smartphone, audio portatile e smart TV nell'elenco.

https://twitter.com/UnboxTherapy/status/1372881459892084736

La società ha anche rivelato che l'orologio avrà un prezzo molto abbordabile. Secondo alcune indiscrezioni, porterebbe il monitoraggio SpO2 , diverse modalità di tracciamento, 4 GB di memoria flash, contapassi e una funzione di monitoraggio del sonno.

La buona notizia è che OnePlus farebbe affidamento sulla durata della batteria, quindi l'orologio avrebbe il supporto per la ricarica rapida Warp Charge. Solo 20 minuti di alimentazione fornirebbero un'autonomia di 7 giorni.

fonte@SlashGear.com - Foto@Twitter