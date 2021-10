Nuovo Player WhatsApp per i messaggi vocali

WhatsApp sta lavorando per migliorare l’esperienza dell’utente e tra le novità per iOS, successivamente anche per Android, c’è un nuovo player per i messaggi vocali che cambierà il modo in cui li ascolti.

Uno dei piccoli inconvenienti che hanno le note vocali di WhatsApp è che per ascoltarle dobbiamo tenere aperta la chat.

Se riproduciamo il memo vocale e usciamo dalla chat, la riproduzione viene interrotta. Telegram ha risolto bene questo problema con un player globale e ora è WhatsApp che ad adottare una soluzione simile.

Secondo il noto portale WaBetaInfo, una delle ultime versioni dell’app per iOS permette di accedere a questo player e, quindi, vedere come funziona.

In particolare, questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo, quindi potrebbe cambiare prima del suo rilascio ufficiale.

Come spiega WaBetaInfo, il funzionamento di questo soprannominato “global player” è semplice come quello di Telegram.

Quando un utente ci invia una nota vocale o un audio tramite Telegram, possiamo avviare la riproduzione e uscire dalla chat senza che l’audio si interrompa.

Questo ci permette di ascoltare l’audio mentre aspettiamo altre chat. Su WhatsApp, almeno per ora, non è possibile.

Questo nuovo “player globale” mira a risolvere tale problema. Quando si riproduce una nota vocale e si esce dalla chat, l’utente apparirà ancorato nell’area superiore sempre visibile.

WaBetaInfo indica che questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo, quindi non è disponibile su iOS o Android.