Nuovi particolari sull'iPhone 8: vetro e display OLED curvo

Arrivano nuovi particolari sull'iPhone 8: tanto vetro e display OLED curvo. La casa di Cupertino si appresta a lanciare il nuovissimo iPhone 8, e già da qualche tempo si rincorrono le voci sulle dimensioni, sui materiali, sulle caratteristiche hardware, sul prezzo, e chi più ne ha più ne metta. Finora solo una cosa è sicura: che Apple si aspetta moltissimo da questo nuovo device, il quale probabilmente non deluderà le aspettative. Certo, Apple negli ultimi anni, quanto a conti economici, non è proprio andata benissimo, tuttavia il brand è sempre quello: è sinonimo di alta affidabilità, alto livello tecnologico, alto livello di fidelizzazione. Le voci più accreditate riferiscono che il cellulare potrebbe arrivare a fine estate, in concomitanza con l'uscita dell'iPhone 7S e 7S Plus. Ma vediamo le ultime indiscrezioni sull'iPhone 8. Uno sguardo particolare viene dato alla scocca: per questa pare che siano previsti acciaio e vetro rinforzato, almeno stando ai report che arrivano da alcuni produttori asiatici. Si tratta di uno scheletro di acciaio inossidabile, intorno al quale si trova un vetro curvo rinforzato. I fornitori del materiale sarebbero Catcher Tecnology, Jabil Circuit e Foxconn, ormai più che sperimentato partner della Apple. Lo schermo sarà un OLED da 5.8 pollici. Trattandosi di un display con profilo curvo, la superficie utilizzabile sarà comunque fra i 5.1 e 5.5 pollici.