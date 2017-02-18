Home Smartphone e Tablet Ecco Huawei P10, il top di gamma

di Redazione 18/02/2017

Mamma mia: ecco finalmente Huawei P10, il top di gamma. Mentre molti si indirizzano ancora, fidelizzati al massimo, su Samsung e Apple, nel frattempo Huawei corre come un treno, battendo la concorrenza in diverse parti del mondo e soprattutto offrendo prodotti decisamente di alto livello. E' finito il tempo in cui pensavamo che i prodotti cinesi erano tutti di bassa qualità: ce ne sono di qualità scarsa, media e decisamente alta, come il P10. Il prezzo e l'uscita sono ancora ignoti, ma alcune caratteristiche no. Lo smartphone sarà presentato il prossimo 26 febbraio al Mobile World Congress di Barcellona. Lo schermo è da 5,5 pollici con risoluzione QHD. Il processore è un eccellente HiSilicon Kirin 960 con Gpu MaliG71 e 4 o 6 giga di Ram. Per quel che riguarda la memoria interna, potrà essere, secondo il tipo scelto, da 64, 128, 256 Gb, ovviamente espandibile. Dietro, il cellulare monta una doppia ottica Leica da 12 MP per le riprese, mentre davanti l'ottica assicura 8 MP. Lo smartphone monta Android Nougat, e per questo cellulare ci dovrebbe essere pure la ricarica wireless. Insieme al P10, ci sarà il P 10 Plus, con display da 5,7 pollici. Insomma, il meglio della tecnologia è concentrato in questi due ultimi prodotti.

