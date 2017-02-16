Home Smartphone e Tablet LG G6: nuove conferme su batteria e resistenza all'acqua

LG G6: nuove conferme su batteria e resistenza all'acqua

di Redazione 16/02/2017

Continuano senza sosta le indiscrezioni per quanto riguarda il nuovo top di gamma Android LG G6, dispositivo di punta del colosso coreano che salvo clamorosi colpi di scena verrà svelato al mondo in data 26 febbraio nel corso dell'evento di Barcellona MWC 2017. Una conferma sulla presenza della resistenza all'acqua è arrivata nelle ultime 24 ore grazie ad uno specifico teaser pubblicato dalla stessa LG, con uno scatto che fa pieno riferimento alla grande opportunità di resistere maggiormente, sotto pressione. LG G6 dunque sarà a tutti gli effetti caratterizzato dalla certificazione IP68. Capitolo batteria, come rivelato da un portavoce del produttore coreano alla stampa locale, G6 quasi sicuramente verrà commercializzato con una capacità maggiore ai 3.200 mAh, che consentirà all'utente ben 12 ore di navigazione web con una carica sola. Non male, vero? Facendo due calcoli LG G6 dovrebbe avere una capacità di 3.200 mAh massimo 3.300 mAh. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che il predecessore G5 - device che ha deluso per la sua particolare modularità - possiede una batteria parecchio inferiore, ovvero: 2.800 mAh.

