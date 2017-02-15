Home Ultime dal web Google Assistant su tutti gli smartphone Android?

Google Assistant su tutti gli smartphone Android?

di Redazione 15/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Forse Google Assistant arriva su tutti gli smartphone con Android. Finalmente. Le voci si rincorrevano da qualche tempo, ma adesso la notizia sembra essere più attendibile. C'è una buona probabilità che il famoso Google Assistant arrivi su tutti gli smartphone Android, oltre che su quelli Pixel, realizzati da Google. La notizia è trapelata da pochi giorni. Google Assistant è una funzionalità importante. Vediamo cosa è esattamente e come funziona. E' principalmente un assistente vocale, molto simile, ad esempio, a Siri, quello di Apple. L'assistente vocale si basa sul concetto di intelligenza artificiale. Quindi Google Assistant si appresta nei prossimi mesi a sfidare Siri, posto che l'allargamento a tutti gli smarphone targati Android, quasi certamente fa parte di una precisa strategia di Google. Per quel che riguarda le caratteristiche tecniche di Google Assistant, non si può dire che non siano sofisticate. La funzionalità, specialmente nei suoi ultimi aggiornamenti, è stata sviluppata proprio per essere più competitiva rispetto al rivale Siri. Se solo si pensa che Google Assistant è in grado di imparare le abitudini dell'utente, ci si rende conto di quanto ci stiamo avvicinando sempre più al concetto di intelligenza artificiale che, come noto, sarà l'intelligenza del futuro.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp