Nokia 2220 Slide RM-590 ASIA - PACIFIC
di Redazione
29/05/2011
0588369 RM-590 SEAP_MR_HPINK_LATIN_NEPAL
0588375 RM-590 SEAP_MR_HPINK_SINHA_SRI_LAN
0588376 RM-590 SEAP_MS_HPINK_BENGA_BANGA
0588377 RM-590 SEAP_S_HPINK_STROKE_SINGA
0588378 RM-590 SEAP_S_HPINK_STROKE_MALAY
0588379 RM-590 SEAP_T_HPINK_LATIN_AUSTRALIA
0588383 RM-590 SEAP_V_HPINK_STROKE_VIETNAM
0588384 RM-590 SEAP_VC_HPINK_KHMER_CAMBODIA
0588385 RM-590 SEAP_X_HPINK_STROKE_INDONE
0588401 RM-590 CHINA_QB_HPINK_STROKE_HK
0588409 RM-590 INDIA_MH_HPINK_HINDI_OVERALL
0588410 RM-590 INDIA_MK_HPINK_MALAY_OVERALL
0588411 RM-590 INDIA_MK_HPINK_KANNA_OVERALL
0588412 RM-590 INDIA_MK_HPINK_TAMIL_OVERALL
0588413 RM-590 INDIA_MK_HPINK_TELUG_OVERALL
0588414 RM-590 INDIA_MI_HPINK_PUNJA_OVERALL
0588415 RM-590 INDIA_ML_HPINK_BENGA_OVERALL
0588416 RM-590 INDIA_ML_HPINK_ORIYA_OVERALL
0588736 RM-590 INDIA_MH_HPINK_GUJAR_OVERALL
0590586 RM-590 SEAP_MR_GRAPHI_LATIN_NEPAL
0590587 RM-590 SEAP_MR_GRAPHI_SINHA_SRI_LAN
0590588 RM-590 SEAP_MS_GRAPHI_BENGA_BANGA
0590589 RM-590 SEAP_S_GRAPHI_STROKE_SINGA
0590590 RM-590 SEAP_S_GRAPHI_STROKE_MALAY
0590591 RM-590 SEAP_T_GRAPHI_LATIN_AUSTRALIA
0590594 RM-590 SEAP_V_GRAPHI_STROKE_VIETNAM
0590595 RM-590 SEAP_VC_GRAPHI_KHMER_CAMBODIA
0590596 RM-590 SEAP_X_GRAPHI_STROKE_INDONE
0590610 RM-590 INDIA_MH_GRAPHI_HINDI_OVERALL
0590611 RM-590 INDIA_MK_GRAPHI_MALAY_OVERALL
0590612 RM-590 INDIA_MK_GRAPHI_KANNA_OVERALL
0590613 RM-590 INDIA_MK_GRAPHI_TAMIL_OVERALL
0590614 RM-590 INDIA_MK_GRAPHI_TELUG_OVERALL
0590615 RM-590 INDIA_MI_GRAPHI_PUNJA_OVERALL
0590616 RM-590 INDIA_ML_GRAPHI_BENGA_OVERALL
0590617 RM-590 INDIA_ML_GRAPHI_ORIYA_OVERALL
0590618 RM-590 INDIA_MH_GRAPHI_GUJAR_OVERALL
0590620 RM-590 CHINA_QB_GRAPHI_STROKE_HK
0590644 RM-590 CHINA_QB_TURQ_STROKE_HK
0590798 RM-590 SEAP_MR_SILV_LATIN_NEPAL
0590801 RM-590 SEAP_MR_SILV_SINHA_SRI_LAN
0590802 RM-590 SEAP_MS_SILV_BENGA_BANGA
0590803 RM-590 SEAP_S_SILV_STROKE_SINGA
0590804 RM-590 SEAP_S_SILV_STROKE_MALAY
0590805 RM-590 SEAP_T_SILV_LATIN_AUSTRALIA
0590808 RM-590 SEAP_V_SILV_STROKE_VIETNAM
0590809 RM-590 SEAP_VC_SILV_KHMER_CAMBODIA
0590810 RM-590 SEAP_X_SILV_STROKE_INDONE
0592991 RM-590 SEAP_S_HPINK_LIGHT_SWAP_GENERIC
0593055 RM-590 INDIA_MH_GRAPHI_LATIN_OVERALL
