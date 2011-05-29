Nokia 1800 RM-653 ASIA - PACIFIC
0594692 MA RM-653 apac CTR_SEAP_MA_LATIN_GREY_AUSTRALIA
0594693 MA RM-653 apac CTR_SEAP_MA_LATIN_GREY_PHILIPPINE
0594694 MC RM-653 apac CTR_SEAP_MC_THAI_GREY_THAILAND
0594695 ME RM-653 apac_nlt CTR_SEAP_ME_STROKE_GREY_INDONESIA nlt
0594696 MD RM-653 apac CTR_SEAP_MD_STROKE_GREY_MALAYSIA
0594697 MD RM-653 apac CTR_SEAP_MD_STROKE_GREY_SINGAPORE
0594698 MR RM-653 apac CTR_SEAP_MR_STROKE_GREY_VIETNAM
0594699 MF RM-653 apac CTR_SEAP_MF_LATIN_GREY_SOUTH_ASIA
0594700 MF RM-653 apac CTR_SEAP_MF_SINHALESE_GREY_SRI_LA
0594701 MS RM-653 apac CTR_SEAP_MS_BENGALI_GREY_BANGLADE
0594702 MP RM-653 apac CTR_SEAP_MP_KHMER_GREY_CAMBODIA
0594902 MA RM-653 apac CTR_SEAP_MA_LATIN_ORCHI_AUSTRALIA
0594903 MA RM-653 apac CTR_SEAP_MA_LATIN_BLUE_AUSTRALIA
0594904 MA RM-653 apac CTR_SEAP_MA_LATIN_BLACK_AUSTRALIA
0594905 MA RM-653 apac CTR_SEAP_MA_LATIN_ORCH_PHILIPPINE
0594906 MA RM-653 apac CTR_SEAP_MA_LATIN_BLUE_PHILIPPINE
0594907 MA RM-653 apac CTR_SEAP_MA_LATIN_BLAC_PHILIPPINE
0594908 MC RM-653 apac CTR_SEAP_MC_THAI_ORCHID_THAILAND
0594909 MC RM-653 apac CTR_SEAP_MC_THAI_BLUE_THAILAND
0594910 MC RM-653 apac CTR_SEAP_MC_THAI_BLACK_THAILAND
0594911 ME RM-653 apac_nlt CTR_SEAP_ME_STROKE_ORCH_INDONESIA nlt
0594912 ME RM-653 apac_nlt CTR_SEAP_ME_STROKE_BLUE_INDONESIA nlt
0594913 ME RM-653 apac_nlt CTR_SEAP_ME_STROKE_BLAC_INDONESIA nlt
0594914 MD RM-653 apac CTR_SEAP_MD_STROKE_ORCHI_MALAYSIA
0594915 MD RM-653 apac CTR_SEAP_MD_STROKE_BLUE_MALAYSIA
0594916 MD RM-653 apac CTR_SEAP_MD_STROKE_BLACK_MALAYSIA
0594917 MD RM-653 apac CTR_SEAP_MD_STROKE_ORCH_SINGAPORE
0594918 MD RM-653 apac CTR_SEAP_MD_STROKE_BLUE_SINGAPORE
0594919 MD RM-653 apac CTR_SEAP_MD_STROKE_BLAC_SINGAPORE
0594920 MR RM-653 apac CTR_SEAP_MR_STROKE_ORCHID_VIETNAM
0594921 MR RM-653 apac CTR_SEAP_MR_STROKE_BLUE_VIETNAM
0594922 MR RM-653 apac CTR_SEAP_MR_STROKE_BLACK_VIETNAM
0594923 MF RM-653 apac CTR_SEAP_MF_LATIN_ORCH_SOUTH_ASIA
0594924 MF RM-653 apac CTR_SEAP_MF_LATIN_BLUE_SOUTH_ASIA
0594925 MF RM-653 apac CTR_SEAP_MF_LATIN_BLAC_SOUTH_ASIA
0594926 MF RM-653 apac CTR_SEAP_MF_SINHALESE_ORCH_SRI_LA
0594927 MF RM-653 apac CTR_SEAP_MF_SINHALESE_BLUE_SRI_LA
0594928 MF RM-653 apac CTR_SEAP_MF_SINHALESE_BLAC_SRI_LA
0594929 MS RM-653 apac CTR_SEAP_MS_BENGALI_ORCH_BANGLADE
0594930 MS RM-653 apac CTR_SEAP_MS_BENGALI_BLUE_BANGLADE
0594931 MS RM-653 apac CTR_SEAP_MS_BENGALI_BLAC_BANGLADE
0594932 MP RM-653 apac CTR_SEAP_MP_KHMER_ORCHID_CAMBODIA
0594933 MP RM-653 apac CTR_SEAP_MP_KHMER_BLUE_CAMBODIA
0594934 MP RM-653 apac CTR_SEAP_MP_KHMER_BLACK_CAMBODIA
05999J5 MS RM-653 apac SEAP_BD_BLUE_SWAP
05999J8 MD RM-653 apac SEAP_BLUE_SWAP
05999J9 MA RM-653 apac SEAP_PH_BLUE_SWAP
05999M3 MS RM-653 apac SEAP_BD_BLACK_SWAP
05999M6 MD RM-653 apac SEAP_BLACK_SWAP
05999M8 MA RM-653 apac SEAP_PH_BLACK_SWAP
05999N9 MS RM-653 apac SEAP_BD_RED_SWAP
05999P0 MD RM-653 apac SEAP_RED_SWAP
05999P1 MA RM-653 apac SEAP_PH_RED_SWAP
05999P7 MS RM-653 apac SEAP_BD_GREY_SWAP
05999P8 MD RM-653 apac SEAP_SEAP_GREY_SWAP
05999P9 MA RM-653 apac SEAP_SEAP_PH_GREY_SWAP
