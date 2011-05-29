Nokia 1680 Classic RM-394
di Redazione
29/05/2011
0559908 RM-394 CTR EURO AA PAIN BLA LATIN DEN
0560010 RM-394 CTR EURO AB PAIN BLA LATIN FIN
0560013 RM-394 CTR EURO AC PAIN BLA LATIN ICELA
0560015 RM-394 CTR EURO AD PAIN BLA LATIN GERM
0560294 RM-394 CTR EURO AD PAIN BLA LATIN TUR
0560295 RM-394 CTR EURO AE PAIN BLA LATIN UK
0560296 RM-394 CTR EURO AE PAIN BLA LATIN AUSTRI
0560297 RM-394 CTR EURO AE PAIN BLA LATIN FRANCE
0560298 RM-394 CTR EURO AF PAIN BLA LATIN BELGIU
0560299 RM-394 CTR EURO AG PAIN BLA LATIN PORT
0560300 RM-394 CTR EURO AH PAIN BLA GREEK GREECE
0560301 RM-394 CTR EURO EA PAIN BLA LATIN POLAND
0560302 RM-394 CTR EURO EB PAIN BLA LATIN SERBIA
0560303 RM-394 CTR EURO EC PAIN BLA LATIN CZECH
0560304 RM-394 CTR EURO ED PAIN BLA LATIN SLO
0560305 RM-394 CTR EURO ED PAI BLA MA CYRIL MAC
0560306 RM-394 CTR EURO EE PAIN BLA LATIN ROMANI
0560307 RM-394 CTR EURO EF PAIN BLA LATIN LATVIA
0560308 RM-394 CTR EURO EG PAIN BLA LATIN ESTONI
0560309 RM-394 CTR EURO EH PAIN BLA LATIN LITH
0560310 RM-394 CTR EURO EI PAIN BLA LATIN CIS
0560311 RM-394 CTR EURO EJ PAIN BLA CYRILLIC UKR
0560312 RM-394 CTR EURO EK PAIN BLA CYRILLIC BUL
0560313 RM-394 CTR EURO EL PAIN BLA CYRILLIC RUS
0560314 RM-394 CTR EURO EM PAIN BLA CYRIL CE_AS1
0560315 RM-394 CTR EURO EN PAIN BLA LATIN CE_AS2
0560316 RM-394 CTR EURO EP PAIN BLA LATIN MONG
0560317 RM-394 CTR EURO EQ PAI BLA MA CYRIL BEL
0560318 RM-394 CTR EURO ER PAIN BLA HEBREW ISRAE
0560343 RM-394 CTR MEA IA PAIN BLA URDU PAKISTA
0560344 RM-394 CTR MEA IA PAIN BLA FARSI MEA5
0560345 RM-394 CTR MEA IA PAIN BLA ARABIC MEA14
0560346 RM-394 CTR MEA IC PAIN BLA ARABIC MEA1,2
0560347 RM-394 CTR MEA IC PAIN BLA LATIN NOR AFR
0560348 RM-394 CTR MEA ID PAIN BLA LATIN SOU AFR
0560349 RM-394 CTR MEA IE PAIN BLA LATIN EAST AF
0560350 RM-394 CTR MEA IP PAIN BLA AMHARI MEA 15
0560351 RM-394 CTR MEA IF PAIN BLA LATIN NIGER
0560352 RM-394 CTR MEA IL PAIN BLA LATIN MEA9
0560353 RM-394 CTR MEA IM PAIN BLA LATIN AFRICAN
0560355 RM-394 CTR APAC T PAIN BLA LATIN AUST
0560357 RM-394 CTR APAC T PAIN BLA LATIN PHILI
0560358 RM-394 CTR APAC U PAIN BLA THAI THAIL
0560359 RM-394 CTR APAC S PAIN BLA STROKE MALA
0560360 RM-394 CTR APAC X PAIN BLA STROKE INDO
0560361 RM-394 CTR APAC MR PAIN BLA LATIN OVL IN
0560362 RM-394 CTR APAC MR PAIN BLA SINHA OVL IN
0560363 RM-394 CTR APAC MR PAIN BLA MALAY OVL IN
0560364 RM-394 CTR APAC MR PAIN BLA HINDI OVL IN
0560365 RM-394 CTR APAC MR PAIN BLA PUNJA OVL IN
0560366 RM-394 CTR APAC MR PAIN BLA GUJAR OVL IN
0560368 RM-394 CTR APAC MR PAIN BLA KANNA OVL IN
0560369 RM-394 CTR APAC MR PAIN BLA TAMIL OVL IN
0560370 RM-394 CTR APAC MR PAIN BLA TELUG OVL IN
0560371 RM-394 CTR APAC MR PAIN BLA BENGA OVL IN
0560372 RM-394 CTR APAC V PAIN BLA STROKE VIET
0560373 RM-394 CTR APAC VC PAIN BLA KHMER CAMBOD
0560374 RM-394 CTR APAC QA PAIN BLA STROKE CHIN
0560375 RM-394 CTR APAC QB PAIN BLA STROKE HK
0560376 RM-394 CTR APAC QC PAIN BLA BOPOMOFO TW
0561316 RM-394 CTR EURO AA SLAT GRAY LATIN DEN
0561317 RM-394 CTR EURO AB SLAT GRAY LATIN FIN
0561318 RM-394 CTR EURO AC SLAT GRAY LATIN ICEL
0561319 RM-394 CTR EURO AD SLAT GRAY LATIN GERM
0561320 RM-394 CTR EURO AD SLAT GRAY LATIN TUR
0561321 RM-394 CTR EURO AE SLAT GRAY LATIN UK
0561343 RM-394 CTR EURO AE SLAT GRAY LATIN AUST
0561344 RM-394 CTR EURO AE SLAT GRA LATIN FRANCE
0561355 RM-394 CTR EURO AF SLAT GRA LATIN BELGIU
0561356 RM-394 CTR EURO AG SLAT GRA LATIN PORT
0561357 RM-394 CTR EURO AH SLAT GRA GREEK GREECE
0561358 RM-394 CTR EURO EA SLAT GRA LATIN POLAND
0561359 RM-394 CTR EURO EB SLAT GRA LATIN SERBIA
0561360 RM-394 CTR EURO EC SLAT GRA LATIN CZECH
0561361 RM-394 CTR EURO ED SLAT GRA LATIN SLO
0561409 RM-394 CTR EURO ED SLA GRA MA CYRI MAC
0561411 RM-394 CTR EURO EE SLA GRA LATIN ROMANI
0561412 RM-394 CTR EURO EF SLA GRA LATIN LATVIA
0561414 RM-394 CTR EURO EG SLA GRA LATIN ESTONI
0561415 RM-394 CTR EURO EH SLA GRA LATIN LITH
0561416 RM-394 CTR EURO EI SLA GRA LATIN CIS
0561417 RM-394 CTR EURO EJ SLA GRA CYRILLIC UKR
0561418 RM-394 CTR EURO EK SLA GRA CYRILLIC BUL
0561420 RM-394 CTR EURO EL SLA GRA CYRILLIC RUS
0561425 RM-394 CTR EURO EM SLA GRA CYRIL CE_AS1
0561429 RM-394 CTR EURO EN SLA GRA LATIN CE_AS2
0561431 RM-394 CTR EURO EP SLA GRA LATIN MONG
0561432 RM-394 CTR EURO EQ SLA GRA MA CYRI
0561433 RM-394 CTR EURO ER SLA GRA HEBREW ISRAE
0561436 RM-394 CTR MEA IA SLA GRA URDU PAKISTA
0561438 RM-394 CTR MEA IA SLA GRAY FARSI MEA5
0561439 RM-394 CTR MEA IA SLA GRAY ARABIC MEA14
0561441 RM-394 CTR MEA IC SLA GRAY ARABIC MEA1,2
0561442 RM-394 CTR MEA IC SLA GRAY LATIN NOR AFR
0561443 RM-394 CTR MEA ID SLA GRAY LATIN SOU AFR
0561444 RM-394 CTR MEA IE SLA GRAY LATIN EAST AF
0561445 RM-394 CTR MEA IP SLA GRAY AMHARI MEA 15
0561453 RM-394 CTR MEA IF SLA GRAY LATIN NIGER
0561455 RM-394 CTR MEA IL SLA GRAY LATIN MEA9
0561457 RM-394 CTR MEA IM SLA GRAY LATIN AFRICAN
0561459 RM-394 CTR APAC T WIN RED LATIN AUST
0561461 RM-394 CTR APAC T WIN RED LATIN PHILI
0561463 RM-394 CTR APAC U WIN RED THAI THAIL
0561465 RM-394 CTR APAC S WIN RED STROKE MALA
0561467 RM-394 CTR APAC X WIN RED STROKE INDO
0561470 RM-394 CTR APAC MR WIN RED LATIN OVL IN
0561471 RM-394 CTR APAC MR WIN RED SINHA OVL IN
0561473 RM-394 CTR APAC MR WIN RED MALAY OVL IN
0561474 RM-394 CTR APAC MR WIN RED HINDI OVL IN
0561475 RM-394 CTR APAC MR WIN RED PUNJA OVL IN
0561477 RM-394 CTR APAC MR WIN RED GUJAR OVL IN
0561479 RM-394 CTR APAC MR WIN RED KANNA OVL IN
0561480 RM-394 CTR APAC MR WIN RED TAMIL OVL IN
0561481 RM-394 CTR APAC MR WIN RED TELUG OVL IN
0561482 RM-394 CTR APAC MR WIN RED BENGA OVL IN
0561483 RM-394 CTR APAC V WIN RED STROKE VIET
0561484 RM-394 CTR APAC VC WIN RED KHMER CAMBOD
0561491 RM-394 CTR EURO AA DEE PLU LATIN DEN
0561493 RM-394 CTR EURO AB DEE PLUM LATIN FIN
0561497 RM-394 CTR EURO AC DEE PLUM LATIN ICELA
0561498 RM-394 CTR EURO AD DEE PLUM LATIN GERM
0561499 RM-394 CTR EURO AD DEE PLUM LATIN TUR
0561500 RM-394 CTR EURO AE DEE PLUM LATIN UK
0561501 RM-394 CTR EURO AE DEE PLUM LATIN AUSTRI
0561502 RM-394 CTR EURO AE DEE PLUM LATIN FRANCE
0561503 RM-394 CTR EURO AF DEE PLUM LATIN BELGIU
0561504 RM-394 CTR EURO AG DEE PLUM LATIN PORT
0561505 RM-394 CTR EURO AH DEE PLUM GREEK GREECE
0561506 RM-394 CTR EURO EA DEE PLUM LATIN POLAND
0561508 RM-394 CTR EURO EB DEE PLUM LATIN SERBIA
0561509 RM-394 CTR EURO EC DEE PLUM LATIN CZECH
0561510 RM-394 CTR EURO ED DEE PLUM LATIN SLO
0561511 RM-394 CTR EURO ED DEE PLUM MA CYRIL MAC
0561512 RM-394 CTR EURO EE DEE PLUM LATIN ROMANI
0561513 RM-394 CTR EURO EF DEE PLUM LATIN LATVIA
0561514 RM-394 CTR EURO EG DEE PLUM LATIN ESTONI
0561515 RM-394 CTR EURO EH DEE PLUM LATIN LITH
0561516 RM-394 CTR EURO EI DEE PLUM LATIN CIS
0561517 RM-394 CTR EURO EJ DEE PLUM CYRILLIC UKR
0561518 RM-394 CTR EURO EK DEE PLUM CYRILLIC BUL
0561519 RM-394 CTR EURO EL DEE PLUM CYRILLIC RUS
0561520 RM-394 CTR EURO EM DEE PLUM CYRIL CE_AS1
0561521 RM-394 CTR EURO EN DEE PLUM LATIN CE_AS2
0561522 RM-394 CTR EURO EP DEE PLUM LATIN MONG
0561523 RM-394 CTR EURO EQ DEE PLUM MA CYRIL BEL
0561524 RM-394 CTR EURO ER DEE PLU HEBREW ISRAE
0561588 RM-394 CTR APAC MR WIN RED BENGLI BANGLA
0561589 RM-394 CTR APAC MR PAI BLA BENGLI BANGLA
0561734 RM-394 CTR EURO EO PAIN BLA LATIN GEORG
0561735 RM-394 CTR EURO EO SLA GRA LATIN GEO
0561736 RM-394 CTR EURO EO DEE PLUM LATIN GEO
0562907 RM-394 CTR APAC T SLAT GRAY LATIN AUST
0562908 RM-394 CTR APAC T SLAT GRAY LATIN PHILI
0562911 RM-394 CTR APAC U SLAT GRAY THAI THAIL
0562914 RM-394 CTR APAC S SLAT GRAY STROKE MALA
0562915 RM-394 CTR APAC X SLAT GRAY STROKE INDO
0562918 RM-394 CTR APAC MR SLAT GRA LATIN OVL IN
0562919 RM-394 CTR APAC MR SLA GRAY SINHA OVL IN
0562922 RM-394 CTR APAC MR SLA GRAY MALAY OVL IN
0562923 RM-394 CTR APAC MR SLA GRAY HINDI OVL IN
0562924 RM-394 CTR APAC MR SLA GRAY PUNJA OVL IN
0562925 RM-394 CTR APAC MR SLA GRAY GUJAR OVL IN
0562926 RM-394 CTR APAC MR SLA GRAY KANNA OVL IN
0562927 RM-394 CTR APAC MR SLA GRAY TAMIL OVL IN
0562929 RM-394 CTR APAC MR SLA GRAY TELUG OVL IN
0562932 RM-394 CTR APAC MR SLA GRAY BENGA OVL IN
0562933 RM-394 CTR APAC V SLA GRAY STROKE VIET
0562935 RM-394 CTR APAC VC SLA GRAY KHMER CAMBOD
0562937 RM-394 CTR APAC MR SLA GRAY BENG BANGLAD
0563078 RM-394 CHINA QA PAIN BLA STROKE OPV_CMCC
0563958 RM-394 1680C-2 BRAZIL-UA NDB CV GREY
0563959 RM-394 1680C-2 AMER-UA LTA REGIONAL GREY
0565576 RM-394 CTR SWAP for EURO-AA Generic
0565579 RM-394 CTR SWAP for UKraine Euro EJ
0565609 RM-394 CTR SWAP for Russia Euro EL
0565610 RM-394 CTR SWAP for S-Africa EURO ID
0565611 RM-394 CTR SWAP for Turkey EURO AD
0565614 RM-394 Light Swap CTR for APAC U Generic
0565616 RM-394 Light Swap CTR APAC T PHILIPPINES
0565617 RM-394 LIGHT SWAP CTR for HK CHINA QB
0565618 RM-394 LIGHT SWAP CTR for China PRC QA
0565619 RM-394 LIGHT SWAP CTR for TW CHINA QC
0565620 RM-394 LIGHT SWAP CTR for EMEA (Generic)
0565621 RM-394 LIGHT SWAP CTR for LTA EU AMER UA
0565624 RM-394 CTR SWAP for LTA EU AMER UA
0565842 RM-394 CTR EURO EL WIN RED CYRILLIC RUS
0565843 RM-394 CTR EURO AD WIN RED LATIN TUR
0565844 RM-394 CTR EURO EJ WIN RED CYRILLIC UKR
0565845 RM-394 CTR EURO EQ WIN RED CYRIL BEL
0565846 RM-394 CTR EURO EM WIN RED CYRIL CE_AS1
0565847 RM-394 CTR EURO EP WIN RED LATIN MONG
0565848 RM-394 CTR EURO EO WIN RED GEOR GEORG
0565849 RM-394 CTR EURO EO PAIN BLA GEOR GEORG
0565850 RM-394 CTR EURO EO PAIN BLA ARME ARMENI
0565851 RM-394 CTR EURO EN WIN RED LATIN CE_AS2
0565853 RM-394 CTR EURO EO WIN RED ARME ARMENI
0565855 RM-394 CTR EURO EI WIN RED LATIN CIS
0565860 RM-394 CTR EURO EO SLA GRA GEOR GEO
0565861 RM-394 CTR EURO EO SLA GRA ARM ARMENIA
0565862 RM-394 CTR EURO EO DEE PLUM GEOR GEO
0565863 RM-394 CTR EURO EO DEE PLUM ARME ARMENI
0566272 RM-394 1680C-2 BRAZIL-UA CLARO BRAZIL GY
0566276 RM-394 1680C-2 BRAZIL-UA TIM BRAZIL GREY
0566420 RM-394 APAC T BLACK LATIN OPV_SMART SIM
0566421 RM-394 APAC T S GRAY LATIN OPV_SMART SIM
0566422 RM-394 APAC T W. RED LATIN OPV_SMART SIM
0567303 RM-394 1680 EURO-ED CTV HR BLACK
0567449 RM-394 APAC T BLACK LATIN OPV_GLOBE SIM
0567450 RM-394 APAC T S.GRAY LATIN OPV_GLOBE SIM
0567451 RM-394 APAC T W. RED LATIN OPV_GLOBE SIM
0567575 RM-394 CHINA QA PAIN BLA STROKE CTV_CN
0567781 RM-394 1680 EURO-EE PANNON HU BLACK
0567837 RM-394 CHINA QC PAIN BLA BOPOMOFO CTV_TW
0567882 RM-394 1680 EURO-AE TESCO UK BLACK
0568217 RM-394 1680 EURO-AE CTV IT BLACK
0568254 RM-394 CHINA QB BLACK STROKE CTV_HK
0568345 RM-394 1680 EURO-AF PROXIMUS BE BLACK
0568434 RM-394 1680 EURO-AD CTV DE BLACK
0568451 RM-394 1680 EURO-AF TMO NL BLACK
0568486 RM-394 1680 MEA-ID MD ZA BLACK
0568496 RM-394 1680 EURO-AE T-MOBILE AT BLACK
0568523 RM-394 1680 EURO-AD O2 PREPAY DE BLACK
0568589 RM-394 1680 EURO-AD TMO PREPAY DE BLACK
0568590 RM-394 1680 EURO-EE ORANGE RO BLACK
0568598 RM-394 1680 EURO-AH VODA LIVE GR BLACK
0568601 RM-394 1680 EURO-EE VODA LIVE HU BLACK
0568605 RM-394 1680 EURO-EE VODA LIVE RO BLACK
0568620 RM-394 1680 EURO-ED T-MOBILE MK BLACK
0568621 RM-394 1680 EURO-EE T-MOBILE HU BLACK
0568858 RM-394 1680 EURO-AE ASDA UK BLACK
0568862 RM-394 1680 EURO-AE TELERING AT BLACK
0569137 RM-394 1680 EURO-AC VODA LIVE IS BLACK
0569231 RM-394 1680 EURO-AE METEOR IE BLACK
0569510 RM-394 1680 EURO-ED T-MOBILE HR BLACK
0569517 RM-394 1680 EURO-EH OMNITEL LT BLACK
0569881 RM-394 1680 EURO-AA CHESS NO BLACK
0570626 RM-394 CTR EURO EE WIN RED LATIN ROMANI
0570627 RM-394 CTR EURO EF WIN RED LATIN LATVIA
0570629 RM-394 CTR EURO EG WIN RED LATIN ESTONI
0570630 RM-394 CTR EURO EH WIN RED LATIN LITH
0570632 RM-394 CTR EURO EK WIN RED CYRILLIC BUL
0570633 RM-394 CTR EURO ER WIN RED HEBREW ISRAE
0570704 RM-394 CTR MEA IA WIN RED URDU PAKISTA
0570705 RM-394 CTR MEA IA WIN RED ARABIC MEA14
0570707 RM-394 CTR MEA IA WIN RED FARSI MEA5
0570709 RM-394 CTR MEA IC WIN RED ARABIC MEA1,2
0570710 RM-394 CTR MEA IC WIN RED LATIN NOR AFR
0570722 RM-394 1680 EURO-ED CTV HR PLUM
0570737 RM-394 CTR MEA ID WIN RED LATIN SOU AFR
0570738 RM-394 CTR MEA IE WIN RED LATIN EAST AF
0570739 RM-394 CTR MEA IP WIN RED AMHARI MEA 15
0570740 RM-394 CTR MEA IF WIN RED LATIN NIGER
0570741 RM-394 CTR MEA IL WIN RED LATIN MEA9
0570742 RM-394 CTR MEA IM WIN RED LATIN AFRICAN
0570826 RM-394 1680 EURO-AD CTV DE GRAY
0570828 RM-394 1680 EURO-AD CTV DE PLUM
Articolo Precedente
Nokia 1800 RM-653 MIDDLE EAST - AFRICA
Articolo Successivo
Nokia 1661 RH-122
Redazione