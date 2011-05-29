Nokia 1616 RH-125
di Redazione
29/05/2011
0583104 AA RH-125 euro 0583104_EU_Basic_Transceiver 04.10
0587390 AA RH-125 euro 0587390_EURO_AA_LATIN_BLAC_DENMA 04.10
0587393 AD RH-125 euro 0587393_EURO_AD_LATIN_BLACK_GERMANY 04.10
0587394 AE RH-125 euro 0587394_EURO_AE_LATIN_BLACK_FRANCE 04.10
0587395 AE RH-125 euro 0587395_EURO_AE_LATIN_BLACK_UK_IRELAN 04.10
0587396 AF RH-125 euro 0587396_EURO_AF_LATIN_BLACK_BELGIUM 04.10
0587397 AG RH-125 euro 0587397_EURO_AG_LATIN_BLACK_SPAIN_POR 04.10
0587398 AH RH-125 euro 0587398_EURO_AH_GREEK_BLACK_GREECE_CY 04.10
0587399 EA RH-125 euro 0587399_EURO_EA_LATIN_BLACK_POLAND 04.10
0587401 EC RH-125 euro 0587401_EURO_EC_LATIN_BLACK_CZECH_SLO 04.10
0587402 ED RH-125 euro 0587402_EURO_ED_LATIN_BLACK_SLO+CRO 04.10
0587403 ES RH-125 euro 0587403_EURO_ES_MACCYRIL_BLACK_MACDON 04.10
0587404 ES RH-125 euro 0587404_EURO_ES_LATIN_BLACK_ALBANIA 04.10
0587405 EE RH-125 euro 0587405_EURO_EE_LATIN_BLACK_ROMANIA 04.10
0587406 EF RH-125 euro 0587406_EURO_EF_LATIN_BLACK_LATVIA 04.10
0587407 EG RH-125 euro 0587407_EURO_EG_LATIN_BLACK_ESTONIA 04.10
0587408 EH RH-125 euro 0587408_EURO_EH_LATIN_BLACK_LITHUANIA 04.10
0587409 ER RH-125 euro 0587409_EURO_ER_HEBREW_BLACK_ISRAEL 04.10
0587410 EK RH-125 euro 0587410_EURO_EK_RUSCYRIL_BLACK_BULGAR 04.10
0587411 AD RH-125 euro 0587411_EURO_AD_LATIN_BLACK_TUR 04.10
0587412 EI RH-125 euro 0587412_EURASIA_EI_LATIN_BLACK_CIS 04.10
0587413 EJ RH-125 euro 0587413_EURASIA_EJ_RUSCYRIL_BLACK_UKR 04.10
0587414 EJ RH-125 euro 0587414_EURASIA_EJ_RUSCYRIL_BLACK_MOL 04.10
0587415 EL RH-125 euro 0587415_EURASIA_EL_RUSCYRIL_BLACK_RUS 04.10
0587416 EM RH-125 euro 0587416_EURASIA_EM_RUSCYRIL_BLACK_CA1 04.10
0587417 EN RH-125 euro 0587417_EURASIA_EN_RUSCY_BLACK_CA2 04.10
0587418 EO RH-125 euro 0587418_EURASIA_EO_ARMENIAN_BLACK_ARM 04.10
0587419 EO RH-125 euro 0587419_EURASIA_EO_GEOR_BLACK_GEOR 04.10
0587420 EP RH-125 euro 0587420_EURASIA_EP_RUSCYRIL_BLACK_MON 04.10
0587423 AD RH-125 euro 0587423_EURO_AD_LATIN_D_BLU_GERMANY 04.10
0587424 AE RH-125 euro 0587424_EURO_AE_LATIN_D_BLU_FRANCE 04.10
0587425 AE RH-125 euro 0587425_EURO_AE_LATIN_D_BLU_UK_IRELAN 04.10
0587426 AF RH-125 euro 0587426_EURO_AF_LATIN_D_BLU_BELGIUM 04.10
0587427 AG RH-125 euro 0587427_EURO_AG_LATIN_D_BLU_SPAIN_POR 04.10
0587428 AH RH-125 euro 0587428_EURO_AH_GREEK_D_BLU_GREECE_CY 04.10
0587429 EA RH-125 euro 0587429_EURO_EA_LATIN_D_BLU_POLAND 04.10
0587431 EC RH-125 euro 0587431_EURO_EC_LATIN_D_BLU_CZECH_SLO 04.10
0587432 ED RH-125 euro 0587432_EURO_ED_LATIN_D_BLU_SLO+CRO 04.10
0587433 ES RH-125 euro 0587433_EURO_ES_MACCYRIL_D_BLU_MACDON 04.10
0587434 ES RH-125 euro 0587434_EURO_ES_LATIN_D_BLU_ALBANIA 04.10
0587435 EE RH-125 euro 0587435_EURO_EE_LATIN_D_BLU_ROMANIA 04.10
0587436 EF RH-125 euro 0587436_EURO_EF_LATIN_D_BLU_LATVIA 04.10
0587437 EG RH-125 euro 0587437_EURO_EG_LATIN_D_BLU_ESTONIA 04.10
0587438 EH RH-125 euro 0587438_EURO_EH_LATIN_D_BLU_LITHUANIA 04.10
0587439 ER RH-125 euro 0587439_EURO_ER_HEBREW_D_BLU_ISRAEL 04.10
0587440 AA RH-125 euro 0587440_EURO_AA_LATIN_D_BLU_DENMA 04.10
0587441 EK RH-125 euro 0587441_EURO_EK_RUSCYRIL_D_BLU_BULGAR 04.10
0587442 AD RH-125 euro 0587442_EURO_AD_LATIN_D_BLU_TUR 04.10
0587443 EI RH-125 euro 0587443_EURASIA_EI_LATIN_D_BLU_CIS 04.10
0587444 EJ RH-125 euro 0587444_EURASIA_EJ_RUSCYRIL_D_BLU_UKR 04.10
0587445 EJ RH-125 euro 0587445_EURASIA_EJ_RUSCYRIL_D_BLU_MOL 04.10
0587446 EL RH-125 euro 0587446_EURASIA_EL_RUSCYRIL_D_BLU_RUS 04.10
0587447 EM RH-125 euro 0587447_EURASIA_EM_RUSCYRIL_D_BLU_CA1 04.10
0587448 EN RH-125 euro 0587448_EURASIA_EN_RUSCY_D_BLU_CA2 04.10
0587449 EO RH-125 euro 0587449_EURASIA_EO_ARMENIAN_D_BLU_ARM 04.10
0587450 EO RH-125 euro 0587450_EURASIA_EO_GEOR_D_BLU_GEOR 04.10
0587451 EP RH-125 euro 0587451_EURASIA_EP_RUSCYRIL_D_BLU_MON 04.10
0587496 MD RH-125 seap 0587496_SEAP_MD_STROKE_BLAC_MALAYSIA 04.10
0587501 MA RH-125 seap 0587501_SEAP_MA_LATIN_BLAC_AUSTRALIA 04.10
0587503 MA RH-125 seap 0587503_SEAP_MA_LATIN_BLAC_PHILIPPIN 04.10
0587504 MC RH-125 seap 0587504_SEAP_MC_THAI_BLAC_THAILAND 04.10
0587505 ME RH-125 seap 0587505_CTR_SEAP_ME_STROKE_BLAC_INDONESI 04.10
0587506 MD RH-125 seap 0587506_SEAP_MD_STROKE_BLAC_SINGAP 04.10
0587507 MF RH-125 seap 0587507_SEAP_MF_LATIN_BLAC_SOUTH_ASI 04.10
0587508 MF RH-125 seap 0587508_SEAP_MF_SINHAL_BLAC_SRILANKA 04.10
0587509 MS RH-125 seap 0587509_SEAP_MS_BENGAL_BLAC_BANGLADE 04.10
0587510 MP RH-125 seap 0587510_SEAP_MP_KHMER_BLAC_CAMBODIA 04.10
0587511 MR RH-125 seap 0587511_SEAP_MR_STROKE_BLAC_VIETNAM 04.10
0587526 MA RH-125 seap 0587526_SEAP_MA_LATIN_D_BLUE_AUST 04.10
0587528 MA RH-125 seap 0587528_SEAP_MA_LATIN_D_BLUE_PHILI 04.10
0587529 MC RH-125 seap 0587529_SEAP_MC_THAI_D_BLUE_THAILAND 04.10
0587530 ME RH-125 seap 0587530_CTR_SEAP_ME_STROKE_D_BLUE_INDON 04.10
0587531 MD RH-125 seap 0587531_SEAP_MD_STROKE_D_BLUE_SINGAP 04.10
0587532 MF RH-125 seap 0587532_SEAP_MF_LATIN_D_BLUE_SOU_ASI 04.10
0587533 MF RH-125 seap 0587533_SEAP_MF_SINHAL_D_BLUE_SRILA 04.10
0587534 MS RH-125 seap 0587534_SEAP_MS_BENGAL_D_BLUE_BANGL 04.10
0587535 MP RH-125 seap 0587535_SEAP_MP_KHMER_D_BLUE_CAMBODIA 04.10
0587536 MR RH-125 seap 0587536_SEAP_MR_STROKE_D_BLUE_VIETNAM 04.10
0587547 MD RH-125 seap 0587547_SEAP_MD_STROKE_D_BLU_MALAY 04.10
0588617 IC RH-125 mea 0588617_MEA_IC_ARABIC_BLAC_MEA1 04.10
0588618 IC RH-125 mea 0588618_MEA_IC_LATIN_BLAC_MEA2 04.10
0588619 IC RH-125 mea 0588619_MEA_IC_ARABIC_BLAC_MEA3 04.10
0588620 IA RH-125 mea 0588620_MEA_IA_URDU_BLAC_MEA4 04.10
0588621 IA RH-125 mea 0588621_MEA_IA_ARABIC_BLAC_MEA5 04.10
0588622 IJ RH-125 mea 0588622_MEA_IJ_FARSI_BLAC_MEA6 04.10
0588623 IB RH-125 mea 0588623_MEA_IB_LATIN_BLAC_MEA7 04.10
0588624 ID RH-125 mea 0588624_MEA_ID_LATIN_BLAC_MEA8 04.10
0588625 IE RH-125 mea 0588625_MEA_IE_LATIN_BLAC_MEA9 04.10
0588626 IK RH-125 mea 0588626_MEA_IK_LATIN_BLAC_MEA10 04.10
0588627 IM RH-125 mea 0588627_MEA_IM_LATIN_BLAC_MEA11 04.10
0588628 IL RH-125 mea 0588628_MEA_IL_LATIN_BLAC_MEA12 04.10
0588629 IP RH-125 mea 0588629_MEA_IP_LATIN_BLAC_MEA13 04.10
0588630 IC RH-125 mea 0588630_MEA_IC_ARABIC_D_BLUE_MEA1 04.10
0588631 IC RH-125 mea 0588631_MEA_IC_LATIN_D_BLUE_MEA2 04.10
0588632 IC RH-125 mea 0588632_MEA_IC_ARABIC_D_BLUE_MEA3 04.10
0588633 IA RH-125 mea 0588633_MEA_IA_URDU_D_BLUE_MEA4 04.10
0588634 IA RH-125 mea 0588634_MEA_IA_ARABIC_D_BLUE_MEA5 04.10
0588635 IJ RH-125 mea 0588635_MEA_IJ_FARSI_D_BLUE_MEA6 04.10
0588636 IB RH-125 mea 0588636_MEA_IB_LATIN_D_BLUE_MEA7 04.10
0588637 ID RH-125 mea 0588637_MEA_ID_LATIN_D_BLUE_MEA8 04.10
0588638 IE RH-125 mea 0588638_MEA_IE_LATIN_D_BLUE_MEA9 04.10
0588639 IK RH-125 mea 0588639_MEA_IK_LATIN_D_BLUE_MEA10 04.10
0588640 IM RH-125 mea 0588640_MEA_IM_LATIN_D_BLUE_MEA11 04.10
0588641 IL RH-125 mea 0588641_MEA_IL_LATIN_D_BLUE_MEA12 04.10
0588642 IP RH-125 mea 0588642_MEA_IP_LATIN_D_BLUE_MEA13 04.10
0589239 MA RH-125 seap 0589239_SEAP_MA_LATIN_D_RED_AUSTRALIA 04.10
0589243 MA RH-125 seap 0589243_SEAP_MA_LATIN_D_RED_PHILIPPIN 04.10
0589244 MC RH-125 seap 0589244_SEAP_MC_THAI_D_RED_THAILAND 04.10
0589245 ME RH-125 seap 0589245_CTR_SEAP_ME_STROKE_D_RED_INDONESI 04.10
0589246 MD RH-125 seap 0589246_SEAP_MD_STROKE_D_RED_SINGAP 04.10
0589247 MF RH-125 seap 0589247_SEAP_MF_LATIN_D_RED_SOUTH_ASI 04.10
0589248 MF RH-125 seap 0589248_SEAP_MF_SINHAL_D_RED_SRILANKA 04.10
0589249 MS RH-125 seap 0589249_SEAP_MS_BENGAL_D_RED_BANGLADE 04.10
0589250 MP RH-125 seap 0589250_SEAP_MP_KHMER_D_RED_CAMBODIA 04.10
0589251 MR RH-125 seap 0589251_SEAP_MR_STROKE_D_RED_VIETNAM 04.10
0589252 MD RH-125 seap 0589252_SEAP_MD_STROKE_D_RED_MALAYSIA 04.10
0590474 MA RH-125 seap 0590474_SEAP_MA_LATIN_GRAY_AUST 04.10
0590475 MA RH-125 seap 0590475_SEAP_MA_LATIN_GRAY_PHILI 04.10
0590476 MC RH-125 seap 0590476_SEAP_MC_THAI_GRAY_THAILAND 04.10
0590477 ME RH-125 seap 0590477_CTR_SEAP_ME_STROKE_GRAY_INDON 04.10
0590478 MD RH-125 seap 0590478_SEAP_MD_STROKE_GRAY_SINGAP 04.10
0590481 MF RH-125 seap 0590481_SEAP_MF_LATIN_GRAY_SOU_ASI 04.10
0590483 MF RH-125 seap 0590483_SEAP_MF_SINHAL_GRAY_SRILA 04.10
0590485 MS RH-125 seap 0590485_SEAP_MS_BENGAL_GRAY_BANGL 04.10
0590486 MP RH-125 seap 0590486_SEAP_MP_KHMER_GRAY_CAMBODIA 04.10
0590487 MR RH-125 seap 0590487_SEAP_MR_STROKE_GRAY_VIETNAM 04.10
0590488 MD RH-125 seap 0590488_SEAP_MD_STROKE_GRAY_MALAY 04.10
0590489 IC RH-125 mea 0590489_MEA_IC_ARABIC_GRAY_MEA1 04.10
0590491 IC RH-125 mea 0590491_MEA_IC_LATIN_GRAY_MEA2 04.10
0590492 IC RH-125 mea 0590492_MEA_IC_ARABIC_GRAY_MEA3 04.10
0590493 IA RH-125 mea 0590493_MEA_IA_URDU_GRAY_MEA4 04.10
0590494 IA RH-125 mea 0590494_MEA_IA_ARABIC_GRAY_MEA5 04.10
0590495 IJ RH-125 mea 0590495_MEA_IJ_FARSI_GRAY_MEA6 04.10
0590496 IB RH-125 mea 0590496_MEA_IB_LATIN_GRAY_MEA7 04.10
0590497 ID RH-125 mea 0590497_MEA_ID_LATIN_GRAY_MEA8 04.10
0590499 IE RH-125 mea 0590499_MEA_IE_LATIN_GRAY_MEA9 04.10
0590500 IK RH-125 mea 0590500_MEA_IK_LATIN_GRAY_MEA10 04.10
0590515 IM RH-125 mea 0590515_MEA_IM_LATIN_GRAY_MEA11 04.10
0590516 IL RH-125 mea 0590516_MEA_IL_LATIN_GRAY_MEA12 04.10
0590517 IP RH-125 mea 0590517_MEA_IP_LATIN_GRAY_MEA13 04.10
0590518 AA RH-125 euro 0590518_EURO_AA_LATIN_GRAY_DENMA 04.10
0590521 AD RH-125 euro 0590521_EURO_AD_LATIN_GRAY_GERMANY 04.10
0590522 AE RH-125 euro 0590522_EURO_AE_LATIN_GRAY_FRANCE 04.10
0590523 AE RH-125 euro 0590523_EURO_AE_LATIN_GRAY_UK_IRELAN 04.10
0590524 AF RH-125 euro 0590524_EURO_AF_LATIN_GRAY_BELGIUM 04.10
0590525 AG RH-125 euro 0590525_EURO_AG_LATIN_GRAY_SPAIN_POR 04.10
0590527 AH RH-125 euro 0590527_EURO_AH_GREEK_GRAY_GREECE_CY 04.10
0590528 EA RH-125 euro 0590528_EURO_EA_LATIN_GRAY_POLAND 04.10
0590531 EC RH-125 euro 0590531_EURO_EC_LATIN_GRAY_CZECH_SLO 04.10
0590532 ED RH-125 euro 0590532_EURO_ED_LATIN_GRAY_SLO+CRO 04.10
0590544 ES RH-125 euro 0590544_EURO_ES_MACCYRIL_GRAY_MACDON 04.10
0590545 ES RH-125 euro 0590545_EURO_ES_LATIN_GRAY_ALBANIA 04.10
0590546 EE RH-125 euro 0590546_EURO_EE_LATIN_GRAY_ROMANIA 04.10
0590547 EF RH-125 euro 0590547_EURO_EF_LATIN_GRAY_LATVIA 04.10
0590548 EG RH-125 euro 0590548_EURO_EG_LATIN_GRAY_ESTONIA 04.10
0590549 EH RH-125 euro 0590549_EURO_EH_LATIN_GRAY_LITHUANIA 04.10
0590550 ER RH-125 euro 0590550_EURO_ER_HEBREW_GRAY_ISRAEL 04.10
0590551 EK RH-125 euro 0590551_EURO_EK_RUSCYRIL_GRAY_BULGAR 04.10
0591040 AD RH-125 euro 0591040_EURO_AD_LATIN_RED_TUR 04.10
0591041 EI RH-125 euro 0591041_EURASIA_EI_LATIN_RED_CIS 04.10
0591042 EJ RH-125 euro 0591042_EURASIA_EJ_RUSCYRIL_RED_UKR 04.10
0591043 EJ RH-125 euro 0591043_EURASIA_EJ_RUSCYRIL_RED_MOL 04.10
0591044 EL RH-125 euro 0591044_EURASIA_EL_RUSCYRIL_RED_RUS 04.10
0591045 EM RH-125 euro 0591045_EURASIA_EM_RUSCYRIL_RED_CA1 04.10
0591046 EN RH-125 euro 0591046_EURASIA_EN_RUSCY_RED_CA2 04.10
0591047 EO RH-125 euro 0591047_EURASIA_EO_ARMENIAN_RED_ARM 04.10
0591048 EO RH-125 euro 0591048_EURASIA_EO_GEOR_RED_GEOR 04.10
0591049 EP RH-125 euro 0591049_EURASIA_EP_RUSCYRIL_RED_MON 04.10
0591060 IC RH-125 mea 0591060_MEA_IC_ARABIC_RED_MEA1 04.10
0591065 IC RH-125 mea 0591065_MEA_IC_LATIN_RED_MEA2 04.10
0591067 IC RH-125 mea 0591067_MEA_IC_ARABIC_RED_MEA3 04.10
0591068 IA RH-125 mea 0591068_MEA_IA_URDU_RED_MEA4 04.10
0591070 IA RH-125 mea 0591070_MEA_IA_ARABIC_RED_MEA5 04.10
0591073 IJ RH-125 mea 0591073_MEA_IJ_FARSI_RED_MEA6 04.10
0591078 IB RH-125 mea 0591078_MEA_IB_LATIN_RED_MEA7 04.10
0591079 ID RH-125 mea 0591079_MEA_ID_LATIN_RED_MEA8 04.10
0591080 IE RH-125 mea 0591080_MEA_IE_LATIN_RED_MEA9 04.10
0591081 IK RH-125 mea 0591081_MEA_IK_LATIN_RED_MEA10 04.10
0591082 IM RH-125 mea 0591082_MEA_IM_LATIN_RED_MEA11 04.10
0591084 IL RH-125 mea 0591084_MEA_IL_LATIN_RED_MEA12 04.10
0591086 IP RH-125 mea 0591086_MEA_IP_LATIN_RED_MEA13 04.10
0591186 UA RH-125 lta 0591186_CTR_AMER_UA_BLACK_LATIN_BRAZIL 04.10
0591187 UD RH-125 lta 0591187_CTR_AMER_UD_BLACK_LATIN_JAMAICA 04.10
0591188 UA RH-125 lta 0591188_CTR_AMER_UA_BLACK_LATIN_LTA 04.10
0592623 AE RH-125 euro 0592623_ROW_LATIN_BLACK_SWAP 04.10
0592624 ID RH-125 mea 0592624_SOUTH_AFRICA_BLACK_SWAP 04.10
0592625 ER RH-125 euro 0592625_HEBREW_BLACK_SWAP 04.10
0592626 AH RH-125 euro 0592626_GREEK_BLACK_SWAP 04.10
0592627 IA RH-125 mea 0592627_ARABIC_BLACK_SWAP 04.10
0592628 MD RH-125 seap 0592628_SEAP_BLACK_SWAP 04.10
0592629 MA RH-125 seap 0592629_SEAP_PH_BLACK_SWAP 04.10
0592630 AE RH-125 euro 0592630_ROW_LATIN_DARK_BLUE_SWAP 04.10
0592631 ID RH-125 mea 0592631_SOUTH_AFRICA_DARK_BLUE_SWAP 04.10
0592632 ER RH-125 euro 0592632_HEBREW_DARK_BLUE_SWAP 04.10
0592633 AH RH-125 euro 0592633_GREEK_DARK_BLUE_SWAP 04.10
0592634 IA RH-125 mea 0592634_ARABIC_DARK_BLUE__SWAP 04.10
0592636 MD RH-125 seap 0592636_SEAP_DARK_BLUE_SWAP 04.10
0592637 MA RH-125 seap 0592637_SEAP_PH_DARK_BLUE_SWAP 04.10
0592638 AE RH-125 euro 0592638_ROW_LATIN_GRAY_SWAP 04.10
0592639 ID RH-125 mea 0592639_SOUTH_AFRICA_GRAY__SWAP 04.10
0592640 ER RH-125 euro 0592640_HEBREW_GRAY_SWAP 04.10
0592642 AH RH-125 euro 0592642_GREEK_GRAY_SWAP 04.10
0592643 IA RH-125 mea 0592643_ARABIC_GRAY__SWAP 04.10
0592645 MD RH-125 seap 0592645_SEAP_DARK_GRAY_SWAP 04.10
0592646 MA RH-125 seap 0592646_SEAP_PH_GRAY_SWAP 04.10
0592647 ID RH-125 mea 0592647_SOUTH_AFRICA_RED_SWAP 04.10
0592650 MD RH-125 seap 0592650_SEAP_RED_SWAP 04.10
0592652 MA RH-125 seap 0592652_SEAP_PH_RED_SWAP 04.10
0592746 IA RH-125 mea 0592746_ARABIC_RED_SWAP 04.10
0595335 MB RH-125 seap 0595335_SEAP_MB_TAMIL_BLAC_SRILANKA 04.10
0595870 ME RH-125 apac_nlt 0595870_SEAP_ME_STROKE_BLAC_INDON_NLT nlt 04.10
0595871 ME RH-125 apac_nlt 0595871_SEAP_ME_STROKE_BLUE_INDON_NLT nlt 04.10
0595872 ME RH-125 apac_nlt 0595872_SEAP_ME_STROKE_RED_INDONE_NLT nlt 04.10
0595873 ME RH-125 apac_nlt 0595873_SEAP_ME_STROKE_GRAY_INDON_NLT nlt 04.10
0599556 MS RH-125 seap 0599556_BD_RED_SWAP 04.10
0599575 MS RH-125 seap 0599575_BD_BLACK_SWAP 04.10
0599577 MS RH-125 seap 0599577_BD_DARK_BLUE_SWAP 04.10
0599581 MS RH-125 seap 0599581_BD_GRAY_SWAP 04.10
Articolo Precedente
Nokia 1616 RH-126 AMERICAS
Articolo Successivo
Nokia 1280 RM-647
Redazione