Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Netflix in 4K su dispositivi Mac con chip T2

Redazione Avatar

di Redazione

02/10/2020

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Gli utenti Mac avranno finalmente la possibilità di avviare lo streaming di Netflix in 4K HDR sul proprio computer. Ma per farlo, ovviamente, ci sarà bisogno di un display che supporti il 4K. In un documento di supporto, condiviso da Apple Terminal (tramite 9to5Mac ), Netflix afferma che ci sarà però bisogno anche di un computer con un chip di sicurezza T2

Con quel requisito hardware significa che solo i Mac recenti hanno la capacità di riprodurre contenuti UHD da Netflix.

The Verge ipotizza che il requisito potrebbe avere qualcosa a che fare con la capacità del chip T2 di elaborare video con codifica HEVC. 

Sulla sua pagina web dell'iMac , Apple afferma che il coprocessore può transcodificare video HEVC fino a due volte più velocemente del chip T1 della generazione precedente. Se Netflix codifica flussi utilizzando HEVC, ciò potrebbe spiegare il requisito.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Fortnite, non sarà presente sui dispositivi mobile Apple

Articolo Successivo

iPhone 12, la Apple conferma un nuovo ritardo

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022