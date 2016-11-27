Home Ultime dal web Il Natale di Vodafone: Christmas Card attiva dal 28 novembre

di Redazione 27/11/2016

Vodafone anche per Natale 2016 propone la Christmas Card che sarà attiva già da lunedì 28 novembre. Le promozioni natalizie dei gestori telefonici sono sempre molto gradite agli utenti. Si sono già attrezzati in tal senso anche Wind e 3 Italia. Manca ancora all’appello Telecom. Le offerte speciali, nel linguaggio del marketing, sono soprattutto un incentivo per l’azienda che in questo modo mira a far meglio conoscere e apprezzare i suoi servizi. Vodafone questo lo sa bene, perciò ancora una volta per Natale offre la sua Christmas Card. La Card è destinata sia quanti sono già clienti Vodafone, con ricaricabile e abbonamento, sia a quanti allettati dalla proposta, decideranno di attivare una nuova SIM con il gestore rosso. Che cosa offre Vodafone con questa offerta speciale? La visione illimitata di video su Youtube, Facebook, Netflix, SkyGo, Infinity, Vimeo. Non sono incluse nel pacchetto le videochiamate utilizzate con qualsiasi piattaforma e allo stesso modo i download delle clip. Ci saranno anche 2 GB di connessione Internet in più rispetto al pacchetto standard in 2G/3G/4G. Il prezzo della Christmas Card è di 10 euro ogni 4 settimane. Alla fine del mese, per soli tre mesi, la promozione si rinnoverà automaticamente. Dopo tre mesi la promozione si disattiverà automaticamente ma solo per i video. Resteranno invece i 2 GB di connessione in più ma non gratis: ogni mese si dovranno pagare 10 euro in più. Ovviamente, gli utenti che non intendono sostenere questa spesa, possono chiedere la cancellazione del servizio al numero 42071, tramite l’App MyVodafone o l’Area Clienti del sito Vodafone.

