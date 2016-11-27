Amazon Italia, Black Friday da record: 12 ordini al secondo

, record di vendite su: 12 ordini al secondo. Su Amazon.it il Black Friday ha fatto registrare sempre vendite da capogiro. Ma il “venerdì nero” 2016 è andato ben oltre ogni rosea previsione: 1,1 milioni di prodotti venduti al ritmo di circa 12 ordini al secondo. Il picco degli ordini sul colosso dell’eCommerce, si è registrato alle ore 14 e già intorno alle 19 si sapeva che quello del 25 novembre 2016 è stato il Black Friday con il numero di vendite maggiore di sempre. E’ stato quasi doppiato il record precedente stabilito in occasione del Prime Day 2016 durante il quale gli ordini si sono fermati a 750 mila. Fra i prodotti andati letteralmente a ruba, ci sono gli album di Vasco Rossi: ne sono venduti tanti, fa sapere Amazon.it, da ascoltare musica per due mesi. Non sono da meno gli ordini dei film di Harry Potter: tanti da poter riempire tutte le sale cinematografiche italiane per quattro volte.E persino i Roll per Pedicure di Scholl: con tutti quelli acquistati si potrebbe fare un pedicure a tutti i calciatori della Serie A contemporaneamente. E poi ancora: tanti aspirapolvere che, messi uno sopra l’altro, avrebbero superato di 3 volte l’altezza del Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo. E tutto questo già entro le 10,30. Entro le ore 18, invece, il numero dei personaggi contenuti negli “Indovina chi” venduti, eguagliava quello degli abitanti di Spoleto. Ecco, infine, alcuni dei prodotti più acquistati su Amazon durante il Black Friday: Memoria Flash USB 3.0 Lexar JumpDrive da 64GB; videogioco FIFA 17 per PlayStation 4; Harry Potter Collezione Completa (Edizione special); PlayStation 4 500 GB Chassis Slim; Spazzolino Elettrico Ricaricabile Oral-B Pro Crossaction 2000.