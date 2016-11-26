Apple, cambio di look e di nome per iPhone 8

ha molte sorprese in serbo per il prossimoche sarà diverso dai precedenti nel look e nel nome. Il prossimo smartphone della Mela non si chiamerà iPhone 7S come tutti noi ci aspetteremmo, bensì iPhone 8. Questo probabilmente per sottolineare che il nuovo top di gamma avrà un design completamente rinnovato. L’analista di Apple Ming-Chi Kuo ha fatto trapelare che iPhone 8 avrà la scotta tutta di vetro. La decisione non è dettata da ragioni puramente estetiche ma dalla necessità di predisporre lo smartphone alla ricarica wireless. E questa è la seconda grande novità che il colosso di Cupertino introdurrà probabilmente nel suo iPhone 8. Il sistema di ricarica senza fili sarà prodotto quasi sicuramente da Pegatron. Della ricarica wireless si era già parlato a proposito dell’iPhone 7 ma l’inclusione non era stata possibile proprio a causa della scocca in metallo. Spiega, infatti, l’analista Ming-Chi Kuo che l’alluminio non è un metallo che si può usare in un sistema wireless perché non assicura né una veloce ricarica della batteria, né tempi lunghi di autonomia.Ovviamente ancora non si sa nulla su quest’ultima novità, tuttavia è molto probabile che la ricarica wireless possa essere inclusa nell’iPhone 8S nel 2018. Pare che a decidere per la scocca in vetro sia stato Jonathan Ive, Chief Design Officer di Apple che sogna da qualche tempo un dispositivo con un corpo unico in questo materiale.