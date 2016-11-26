Whatsapp, niente più download per vedere i video

I video su Whatsapp probabilmente a breve potranno essere visti senza eseguire il download. Video in diretta streaming: questa la nuova frontiera di Whatsapp. Sembra, infatti, che il servizio di messaggistica stia testando all’interno della sua chat proprio lo streaming dei video. Che cosa lo fa pensare? Le immagini pubblicate da Android Headlines. Sembra che la nuova caratteristica sia stata provata da alcuni utenti indiani selezionati da Whatsapp. Per utilizzare il nuovo servizio, scompare il tasto “download” e al suo posto compare quello “play” che, nelle immagini postate da Android Headlines si vede al centro del video. Per avviare il video basterà semplicemente cliccarci sopra. Attenzione però: il tasto “download” non scompare del tutto ma sarà relegato in basso a sinistra. Questo per dare la possibilità agli utenti di scaricare il video nel caso si voglia conservare. Whatsapp, dunque, sta facendo di tutto per rendere più piacevole e agevole l’esperienza dei suoi utenti. E’ innegabile che molti utenti rinuncino a visionare il video inviato dall’amico di turno perché il suo dispositivo non ha memoria sufficiente per farlo. Perciò, se le prove che sta facendo Whatsapp daranno esito positivo, questo inconveniente sarà eliminato per sempre.