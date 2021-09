Naruto Shippuden Ultimate Ninja il nome dice tutto, Naruto è tornato con un nuovo gioco, questa volta senza la sua avventura.

La serie Ultimate Ninja Storm ha ricevuto molti elogi sia dai fan della serie che dai media, ed è innegabilmente tra i giochi con licenza cinematografica di maggior successo basati su un anime e in generale.

Il sistema di combattimento è ben congegnato, la grafica è impressionante ed è evidente che gli sviluppatori conoscono Naruto.

Normalmente, i giochi di questo tipo sono progettati in modo abbastanza tradizionale in cui gli sviluppatori hanno preso parte alla storia dell’anime su cui sono basati, hanno creato una campagna per giocatore in modo singolo e l’hanno condita con una modalità in cui puoi giocare contro altri .

Questo vale per la normale serie Ultimate Ninja Storm, ma proprio come per le generazioni 2012, gli sviluppatori CyberConnect2 hanno fatto un punto di partenza da queste basi in questo spin-off. Il gioco non contiene quindi nulla dei vari episodi di Naruto.

Naruto Shippuden Ultimante Ninja e la nuova modalità di gioco

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution ha un’altra modalità di gioco, ovvero Ninja Escapades, e qui ci sono tre piccole storie destinate a riempire buchi simili a storie nel manga e nell’anime.

Include, tra le altre cose, la storia delle origini della banda dell’Akatsuki, raccontata attraverso simpatiche sequenze animate realizzate dagli stessi responsabili della serie TV.

È un’aggiunta interessante che viene vissuta un po’ come un episodio esclusivo, tutte le battaglie comunque si svolgono con il solito motore grafico.

Proprio come la modalità torneo, tuttavia, Ninja Escapades sembra più un bonus aggiuntivo che qualcosa su basare un gioco.

Oltre a questo, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution ha ovviamente modalità di gioco più tradizionali come giocatori contro giocatori, sia in locale che online.

Il sistema di combattimento è ben congegnato, anche se alcuni personaggi non sono interessanti in termini di gioco come altri.

Il motore grafico creato da CyberConnect2 è semplicemente impressionante e all’altezza degli alti standard degli anime ben prodotti. In totale, ci sono oltre 100 figure dettagliate, tra le quali ne troverai diverse che sono solo versioni diverse l’una dall’altra.

fonte@GameReactor /Pic@Flickr