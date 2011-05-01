Loading...

Microsoft Visual Studio

01/05/2011

Visual Studio è un un ambiente di sviluppo integrato sviluppato da Microsoft, supporta attualmente diversi tipi di linguaggio, quali C, C++, C#, F#, Visual Basic .Net e ASP .Net, permette inoltre la realizzazione di applicazioni, siti web, applicazioni web e servizi web.
Visual Studio è inoltre multipiattaforma, ovvero con esso è possibile realizzare programmi per server, workstation, pocket PC, smartphone e per browser.
Per il download sono disponibili due opzioni:

  • Web Install, viene scaricato una piccola applicazione che poi scaricherà a sua volta tutto il materiale
  • Offline Install, viene scaricata direttamente tutta l’applicazione sottoforma di ISO.
