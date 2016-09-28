Microsoft, Renault e Nissan: insieme per le auto connesse
28/09/2016
Il colosso di Redmond, Renault e Nissan insieme per le auto connesse: l’annuncio al Microsoft Insigne 2016.Fra Renault, Nissan e il gigante informatico Microsoft è stato siglato un accordo pluriennale per lo sviluppo di servizi in mobilità che utilizzano tecnologia di nuova generazione per le auto connesse che si basano sulla piattaforma cloud Azure. Grazie a questa piattaforma gli utenti avranno la possibilità di personalizzare settori come, i servizi predittivi, gli aggiornamenti Over The Air (OTA), i servizi predittivi e la navigazione satellitare. Grazie alla personalizzazione dei servizi la macchina imparerà le abitudini del conducente. Le auto saranno in grado anche di pagare automaticamente i pedaggi autostradali. I possessori di un’auto Renault e Nissan potranno, controllando la loro auto da remoto attraverso un’applicazione dedicata, potranno dare l’accesso, in caso di necessità, al proprio veicolo a parenti o amici anche da lontano. Inoltre sarà possibile avere accesso ai servizi diagnostici del veicolo permettendo al costruttore di fornire assistenza tecnica anche da remoto. In più la piattaforma cloud Azure permetterà di rintracciare le auto rubate fornendo loro una sorta di recinto virtuale avvisando gli utenti se la loro auto uscirà da una precisa zona. La scelta di Renault e Nissan è caduta sulla piattaforma Azure di Microsoft soprattutto per l’alto livello di sicurezza offerto e per l’impegno e l’affidabilità di Microsoft. Per l’azienda di Redmond questo accordo rappresenta una grande possibilità per migliorare l’esperienza digitale per i clienti Renault e Nissan. Ora, verosimilmente, lo sviluppo di sistemi di infotainment e di servizi basati sulla localizzazione, subiranno un’accelerazione.
