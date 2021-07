Microsoft annuncio di sicurezza: Effettuare aggiornamento

Microsoft sta esortando gli utenti di Windows ad installare immediatamente un aggiornamento dopo che il reparto sicurezza e privacy ha scoperto una grave vulnerabilità nel sistema operativo, riporta la CNN. La violazione della sicurezza, nota come PrintNightmare, colpisce il servizio Windows Print Spooler, con l’avvertimento di Microsoft che arriva dopo che i ricercatori hanno erroneamente pubblicato una guida passo passo al suo funzionamento, riporta Hotnews.

L’azienda ha avvertito che gli hacker possono sfruttare la vulnerabilità per installare programmi, visualizzare ed eliminare dati e creare nuovi account utente con accesso completo al sistema. Queste cose danno agli hacker un controllo sufficiente sui computer che utilizzano Windows per causare gravi danni.

Windows 10 non è l’unica versione interessata, Windows 7, per la quale Microsoft ha interrotto il supporto tecnico lo scorso anno ed è anche vulnerabile. Nonostante Windows abbia annunciato che non fornirà più aggiornamenti per Windows 7, l’azienda ha rilasciato una patch per il suo sistema operativo di 12 anni fa, sottolineando la gravità della vulnerabilità di PrintNightmare. La società ha annunciato che rilascerà presto aggiornamenti per risolvere il problema per Windows Server 2016, Windows 10 versione 1607 e Windows Server 2012.