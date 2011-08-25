Loading...

Masterizzare i giochi dell'Xbox con Ubuntu

25/08/2011

QISOBURN è un programma per sistema operativi Linux, in particolare per Ubuntu, il quale permette di masterizzare giochi per l'Xbox molto velocemente. Basta scaricarlo e installarlo da terminale con i seguenti comandi: sudo add-apt-repository ppa:ferramroberto/extra sudo apt-get update sudo apt-get install qisoburn Per poi avviarlo e masterizzare fin da subito.
