Masterizzare i giochi dell'Xbox con Ubuntu

QISOBURN è un programma per sistema operativi Linux, in particolare per Ubuntu, il quale permette di masterizzare giochi per l'Xbox molto velocemente. Basta scaricarlo e installarlo da terminale con i seguenti comandi: sudo add-apt-repository ppa:ferramroberto/extra sudo apt-get update sudo apt-get install qisoburn Per poi avviarlo e masterizzare fin da subito.