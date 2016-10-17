Home News Maker Faire, Eni si occupa di energia del futuro

Maker Faire, Eni si occupa di energia del futuro

di Redazione 17/10/2016

Eni si occupa di energia del futuro al Maker Faire. Nello stand dell'Eni alla Fiera di Roma, nel corso dell'ormai famosa manifestazione Maker Faire, ci sono alcuni progetti di interesse e rilievo, tutti finalizzati al risparmio e all'autonomia energetica. I progetti riguardano l'orticoltura e ambiante, il design architettonico e il primo soccorso per la gente colpita da calamità naturali. Bene in vista ad esempio la Fulgor, una mattonella di 50X50 rivestita da diversi strati che consentono da una parte di far passare la luce di giorno, mentre di notte va a formare un soffitto luminoso. Non va bene, ovviamente, per chi vuole stare completamente al buio. Poi c'è l'idea per il soccorso. Il progetto si chiama BeSafe, e consiste sostanzialmente in una particolare tenda per il primo soccorso di gente colpita da calamità naturali, come ad esempio un terremoto. BeSafe può essere lanciata addirittura da aerei o droni, e si gonfia autonomamente grazie a un gas. Nella tenda ci sono accumulatori che consentono autonomia energetica fino a 6 giorni. Un'altra cosa interessante è il progetto Drops of Jupiter, che permette la coltivazione anche in spazi chiusi, per mezzo di piccole serre alimentate con i concentratori solari Eni Lsc.

