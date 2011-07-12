L'Università respinge gli hacker

Il rettore Giuliano Volpe commenta così il pericolo scampato in seguito all' attacco degli hacker:

«Per quanto ci riguarda, dai controlli effettuati, i dati resi noti sul web si limitano a 4 password per la gestione delle pagine web, di cui un paio crittografate (e, comunque, già cambiate) e un paio di password di prova la cui disponibilità on-line è priva di alcun effetto pratico - scrive il rettore Giuliano Volpe sul suo blog - a seguito della verifica effettuata sui sistemi centrali di gestione delle carriere studenti risulta la perfetta integrità dei medesimi. Pertanto, non si sono verificate violazioni della privacy con riferimento a informazioni riservate (userid/password) concernenti docenti e studenti»