L’unico modo per registrare le chiamate su iPhone

Potresti voler registrare una telefonata per una serie di motivi, ma è davvero possibile?

Se stai intervistando qualcuno, potresti voler registrare la conversazione in modo da poter ricordare tutto ciò che è stato detto.

In alternativa, potresti voler prendere appunti in modo da non non perdere nulla di importante quando un cliente chiama.

I dispositivi Android semplificano la registrazione di una chiamata.

Molti produttori di smartphone offrono registratori telefonici nei loro prodotti, oltre a questo, molte app di terze parti consentono agli utenti di registrare gratuitamente le chiamate sui propri dispositivi Android, ma con gli iPhone le cose non sono così semplici, quindi non è possibile per registrare le chiamate su iPhone.

Perché Apple non consente la registrazione delle chiamate?

In iOS, il supporto per la registrazione delle chiamate non è incluso come negli smartphone Android. Solo poche app di terze parti a pagamento, ti consentono di registrare le chiamate sui dispositivi Apple.

Come registrare una chiamata su iPhone senza un’app ed in modo gratuito?

Effettua una chiamata alla persona con cui desideri registrare una conversazione.

Quindi, attiva il vivavoce del telefono e registra attraverso un dispositivo esterno.

foto@freestocks.org freestocks, CC0, via Wikimedia Commons